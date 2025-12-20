Home GrossetoRiforma Comuni montani, Giani: “Chiedo a Governo inversione di rotta basata su nuovi parametri”
GrossetoNotizie dagli Enti

Riforma Comuni montani, Giani: “Chiedo a Governo inversione di rotta basata su nuovi parametri”

Introdurre indici ponderati che tengano conto della complessità dei territori e criteri socio-economici accanto a quelli geografici

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

“La Toscana non farà passi indietro: la riforma Calderoli sulla classificazione dei Comuni montani così com’è non può passare. È una proposta miope e ingiusta, che rischia di cancellare l’identità e i diritti dei nostri Comuni montani. Siamo di fronte a un provvedimento che di fatto declassa i territori anziché sostenere le loro specificità e vocazioni. La montagna non è un’astrazione statistica, ma un presidio fondamentale contro lo spopolamento e il dissesto idrogeologico. Chiedo al Governo un’inversione di rotta immediata su quattro punti fondamentali. Innanzitutto, no ai parametri secchi: servono indici ponderati che fotografino la reale complessità dei territori; priorità all’integrazione di criteri socio-economici accanto a quelli puramente geografici, dal tema dello spopolamento a quello dell’invecchiamento demografico; ma anche maggiore slancio alla tutela e valorizzazione delle Unioni di Comuni per non distruggere la gestione dei servizi. Infine, il Governo deve decidere se vuole essere alleato dei territori o declassare le aree interne: per questo riteniamo necessario un consistente incremento del Fondo per la montagna e ribadiamo la nostra ferma contrarietà ai tagli mascherati da riforme tecniche”.

Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in merito al provvedimento governativo che porterebbe alla nuova classificazione dei comuni montani.

“Peraltro – ha aggiunto Giani –, anche a livello comunitario l’orientamento è quello di andare nella direzione di un sostegno alle aree interne. Per questo ci sentiamo di fare una battaglia per la qualità della vita e per un Umanesimo che la Toscana vuole esprimere contrastando lo spopolamento delle aree meno densamente abitate”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Lavori di Acquedotto del Fiora in città: possibili...

Bilancio regionale, Rossi: “Ottimo lavoro di Minucci, approvati...

Regione, approvato il bilancio: ecco gli investimenti in...

Concerto di Natale nella parrocchia del Ss. Crocifisso:...

Valorizzazione degli archivi storici: il comune aderisce al...

Natale al ristorante: anche in Maremma cresce la...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: