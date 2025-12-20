Lavori di Acquedotto del Fiora in città: possibili disagi in alcune vie

Grosseto. Martedì 23 dicembre AdF sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in via Adige.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8 alle 18 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Adige, dall’incrocio con via Isonzo all’incrocio con via Monteverdi, via Isonzo, dall’incrocio con via Adige all’incrocio con via Battisti, piazza Ponchielli, via Tagliamento, Via Giordano, dall’incrocio con via Monteverdi all’incrocio con via Boito, via Monteverdi, dall’incrocio con via Adige all’incrocio con via Cilea, via Scansanese, dall’incrocio con via Adige all’incrocio con via Tanaro e zone limitrofe.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 18.30.

