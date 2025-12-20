Home GrossetoLavori di Acquedotto del Fiora in città: possibili disagi in alcune vie
GrossetoNotizie dagli Enti

Lavori di Acquedotto del Fiora in città: possibili disagi in alcune vie

L'intervento è in programma martedì 23 dicembre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Grosseto. Martedì 23 dicembre AdF sarà al lavoro a Grosseto per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in via Adige.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8 alle 18 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Adige, dall’incrocio con via Isonzo all’incrocio con via Monteverdi, via Isonzo, dall’incrocio con via Adige all’incrocio con via Battisti, piazza Ponchielli, via Tagliamento, Via Giordano, dall’incrocio con via Monteverdi all’incrocio con via Boito, via Monteverdi, dall’incrocio con via Adige all’incrocio con via Cilea, via Scansanese, dall’incrocio con via Adige all’incrocio con via Tanaro e zone limitrofe.

Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 18.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Bilancio regionale, Rossi: “Ottimo lavoro di Minucci, approvati...

Regione, approvato il bilancio: ecco gli investimenti in...

Concerto di Natale nella parrocchia del Ss. Crocifisso:...

Valorizzazione degli archivi storici: il comune aderisce al...

Natale al ristorante: anche in Maremma cresce la...

Oggetti, indumenti e giocattoli in vendita: ecco il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: