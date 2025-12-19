Bilancio regionale, Rossi: “Ottimo lavoro di Minucci, approvati investimenti anche per la Maremma”

Grosseto. “I risultati, dimostrano che, quando c’è Fratelli d’Italia, come accade al Governo nazionale, l’attenzione per la Maremma e per il nostro territorio è concreta, tangibile e misurabile. Come dicevamo in campagna elettorale, un rappresentante di Fratelli d’Italia anche in Regione Toscana è garanzia di risultati per dare risposte ai cittadini, alle associazioni e agli Enti locali, mettendo al centro le reali esigenze delle comunità”.

Così esordisce Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, che interviene a margine dell’approvazione del bilancio della Regione Toscana.

“Il lavoro svolto dai consiglieri regionali di Fratelli d’Italia in Toscana – prosegue Rossi – conferma che, anche stando all’opposizione, è possibile incidere in maniera concreta e portare risultati reali ai territori”.

“In particolare – sottolinea Rossi – voglio evidenziare l’impegno del consigliere regionale Luca Minucci, eletto in provincia di Grosseto, che durante la discussione del bilancio regionale è riuscito a far approvare importanti variazioni che consentiranno di finanziare opere strategiche per il nostro territorio”.

“Grazie al lavoro di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale saranno infatti destinati fondi per interventi straordinari nei Comuni di Orbetello, per i lavori sul canale di Santa Liberata, Monte Argentario, per la riqualificazione dell’ex asilo Ricasoli, Follonica, per i lavori al sottopasso Leopardi, e Grosseto, con risorse destinate al Bastione e al Parco della Rimembranza. L’avevamo promesso in tutti questi anni e lo stiamo facendo in Parlamento e adesso in Regione: con Fratelli d’Italia il nostro territorio ritroverà una nuova centralità in Toscana“, conclude Fabrizio Rossi.

Il plauso di Fratelli d’Italia Follonica

“È stato ottenuto un finanziamento straordinario per la messa in sicurezza del sottopasso di via Leopardi, un intervento atteso e fondamentale per la sicurezza e la vivibilità della città. Un risultato concreto che dimostra come la politica, quando è vicina al territorio e lavora in sinergia tra i diversi livelli istituzionali, sia in grado di dare risposte reali ai cittadini. Contrariamente a quanto spesso si afferma sull’inutilità della politica o su una Regione distante dalle esigenze locali, questo intervento rappresenta la prova di un’azione efficace e costante.

Il finanziamento è frutto dell’impegno del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci, che grazie a un continuo confronto con il territorio, con il partito a livello cittadino e con gli assessori di Fratelli d’Italia del Comune di Follonica, ha saputo portare all’attenzione regionale una criticità reale e risolverla con un atto concreto. Fratelli d’Italia Follonica esprime soddisfazione per questo importante traguardo e ribadisce il proprio impegno nel continuare a lavorare, a tutti i livelli, per la sicurezza, lo sviluppo e il benessere della comunità follonichese. Ascolto, presenza e concretezza: questa è la politica che Fratelli d’Italia porta avanti ogni giorno sul territorio”.

A dichiararlo, in una nota, è Fratelli d’Italia Follonica