Regione, approvato il bilancio: ecco gli investimenti in provincia di Grosseto

Marras e Bai: "Investimenti concreti per i territori e un confronto costruttivo nell'interesse dei cittadini"

di Redazione
Grosseto. L’approvazione del bilancio regionale rappresenta un passaggio fondamentale anche per la Maremma, con lo stanziamento di risorse significative destinate sia a progetti e opere strutturali di lungo periodo, sia alla risoluzione di criticità impellenti che interessano diversi territori.

Esprimono soddisfazione Leonardo Marras, assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura della Regione Toscana, e Lidia Bai, consigliera regionale, sottolineando il valore di un bilancio capace di rispondere in modo concreto alle esigenze delle comunità locali, anche grazie a un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione.

“Abbiamo accolto volentieri le proposte arrivate dai banchi della minoranza – commentano Marras e Baiperché questa è una modalità giusta di confronto tra maggioranza e opposizione, basata sull’interesse dei cittadini. Il risultato è un bilancio che rafforza l’attenzione verso la Maremma e consente di intervenire su criticità reali e sentite dai territori”.

Gli investimenti in Maremma

In particolare, le risorse stanziate riguardano alcuni Comuni della provincia di Grosseto tra cui: al Comune di Follonica un contributo di 658mila euro per la messa in sicurezza idraulica del sottopasso ferroviario di via Leopardi; al Comune di Orbetello un contributo straordinario di 150mila euro per i lavori di ripristino delle strutture di protezione della foce armata del canale di Santa Liberata; al Comune di Grosseto un contributo complessivo di 607mila euro, di cui 400mila euro per la riqualificazione del Museo archeologico e 207mila euro per interventi di riqualificazione del Parco della Rimembranza, del Bastione Rimembranza e delle Mura medicee; infine, al Comune di Monte Argentario 118mila euro per il completamento dei lavori di recupero funzionale dell’ex Asilo Ricasoli a Porto Ercole.

“Si tratta di interventi – proseguono Marras e Baiche tengono insieme sviluppo, tutela del patrimonio e sicurezza del territorio, rispondendo a esigenze concrete e non più rinviabili. Auspichiamo che i Comuni beneficiari delle risorse possano spenderle velocemente, andando a intervenire su criticità che oggi interessano quei territori. L’obiettivo è trasformare in tempi rapidi questi stanziamenti in opere e servizi utili per le cittadine e i cittadini”.

