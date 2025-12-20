Home Colline Metallifere“Franci Sax Quartet” in concerto: protagoniste le colonne sonore dei film
Colline MetallifereCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Colline MetallifereCultura e Spettacoli Grosseto

L'iniziativa è in programma a Montemassi

di Redazione
di Redazione

Roccastrada (Grosseto). Domenica 21 dicembre, a Montemassi, alle 21, nella chiesa di Sant’Andrea, promosso da Arci Montemassi, si terrà il concerto del “Franci Sax Quartet”, quartetto di sassofoni, con Duccio Santi Sax soprano, Lorena Moretti Sax contralto, Leonardo Beltramini sax tenore, Lorenzo Nocci sax baritono.

Il gruppo nasce dall’incontro di quattro giovani musicisti, tutti laureati al primo livello al Conservatorio “Rinaldo Franci” di Siena.

Il programma proposto accompagna il pubblico in un viaggio tra alcune delle colonne sonore più celebri della storia cinematografica, rilette attraverso le timbriche calde e versatili del sassofono. Le musiche di Ennio Morricone e Nino Rota, accanto ad altri grandi temi del cinema internazionale, vengono reinterpretate in una veste nuova, capace di esaltare l’equilibrio tra raffinatezza musicale ed evocazione emotiva. Un concerto che celebra il dialogo tra immagini e suono, rendendo omaggio a melodie che hanno segnato l’immaginario collettivo.

L”evento è a ingresso libero fino ad esaurimento posti

