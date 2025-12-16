Home FollonicaCome funziona il Consiglio comunale: Follonica a Sinistra organizza un seminario aperto al pubblico
Come funziona il Consiglio comunale: Follonica a Sinistra organizza un seminario aperto al pubblico

L'iniziativa è in programma giovedì 18 dicembre

di Redazione
FollonicaDopo i recenti fatti di cronaca politica, che hanno visto crescere la confusione nel Consiglio comunale di Follonica e nelle relative Commissioni consiliari, a causa dei diverbi e dei dissidi interni alla destra e i civici che governano la nostra città, il gruppo consiliare di ‘Follonica a Sinistra’ ha deciso di organizzare un incontro proprio sul funzionamento delle istituzioni cittadine”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Follonica a Sinistra.

“L’evento, come seminario ad ingresso gratuito e aperto a tutti i cittadini, si svolgerà giovedì 18 dicembre alle 17.30 al circolo di Rifondazione Comunista ‘Che Guevara’ al centro commerciale della 167 Ovest – continua la nota -. I lavori saranno aperti dal segretario del circolo cittadino di Rifondazione Comunista, Gianluca Quaglierini, mentre il consigliere (ed ex-assessore) Francesco Ciompi relazionerà sugli aspetti principali della macchina amministrativa e democratica della città e poi risponderà agli interventi, le domande e i dubbi dei presenti”.

“L’incontro sarà anche l’occasione per riflettere non solo sul funzionamento tecnico del Consiglio e dei suoi rapporti con il Sindaco, la Giunta comunale e gli uffici tecnici dell’amministrazione comunale, ma anche per ragionare insieme sui più recenti fatti politici accaduti nel territorio – termina il comunicato -. Sanità, lavoro, ambiente, pace, protezione del territorio, servizi sociali pubblici e fruibili, diritti civili, rimangono sempre al centro dei nostri interessi politici e il seminario sarà sicuramente un’occasione ulteriore per discuterne in modo approfondito e da un punto di vista di sinistra”.

