“Natale a Manciano in musica”: concerti sul territorio tra cinema, chiese e spazi culturali

Manciano (Grosseto). Il Comune di Manciano presenta “Natale a Manciano in musica”, una rassegna di concerti che accompagnerà il periodo natalizio con appuntamenti di qualità, organizzati dal Comune di Manciano in collaborazione con le associazioni del territorio. Un programma pensato per valorizzare luoghi diversi del comune e offrire alla cittadinanza momenti di incontro attraverso la musica. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Il programma

Giovedì 18 dicembre, alle 21.00, al cinema di Manciano, il concerto “E un’altra volta è notte e suono”, omaggio a Francesco Guccini attraverso parole, musica e racconto. L’appuntamento rientra nel progetto “Temporary Christmas Club” organizzato dall’associazione Manciano Street Music Festival – Associazione musicale culturale “Diego Chiti”.

Seguirà domenica 21 dicembre, alle 18.00, il concerto della banda “Amilcare Ponchielli” nella chiesa di Marsiliana, in un contesto suggestivo che unisce musica e spiritualità.

Lunedì 22 dicembre, alle 21.00, a Manciano, a Le Stanze, è in programma il concerto “Non è la rosa, non è il tulipano”, uno spettacolo di teatro-canzone che unisce musica e racconto: i monologhi teatrali originali si alternano alle canzoni di Fabrizio De André, guidando il pubblico in un “giardino” di citazioni e immagini poetiche legate al mondo vegetale. I testi sono scritti e interpretati da Cosimo Postiglione, attore, autore e biologo, con arrangiamenti ed esecuzioni musicali a cura del chitarrista Paolo Mari. Anche questo appuntamento rientra nel progetto “Temporary Christmas Club”.

Martedì 24 dicembre, dalle 16.00 alle 18.30, a Montemerano, in via Italia, si terrà il concerto della banda “Giuseppe Verdi”, pensato per animare il pomeriggio della vigilia di Natale.

La rassegna proseguirà domenica 28 dicembre, alle 21.00, a San Martino, con un nuovo concerto della banda Giuseppe Verdi.

Lunedì 29 dicembre, alle 21.00, doppio appuntamento conclusivo: a Manciano, a Le Stanze, si terrà il concerto “Diana Winter” acoustic solo, una serata intima ed emozionante con la cantautrice e musicista italo-austriaca in versione voce e chitarra. Diana Winter è attiva da anni anche come vocalist e chitarrista al fianco di Giorgia nei tour, con una carriera che l’ha portata tra Italia ed Europa e numerose collaborazioni artistiche. L’appuntamento rientra nel progetto “Temporary Christmas Club”.

In contemporanea, nella chiesa di Marsiliana, è in programma il concerto della banda “Pietro Mascagni”, che chiuderà il calendario musicale natalizio con un evento dedicato alla tradizione bandistica.