Sport, cultura, cene sociali, giochi e presepe vivente: un weekend ricco di eventi in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un fine settimana ricco di eventi a Castiglione della Pescaia in attesa del Natale.

Dallo sport alla cultura, cene sociali, giochi e tradizioni per assaporare insieme la magia delle feste.

Il programma

Giovedì 18 dicembre l’appuntamento per tutti è con il mercatino di Natale della biblioteca “Italo Calvino”, dalle 11 alle 15.30 in piazza Garibaldi.

La magia del Natale arriva a Vetulonia venerdì 19 dicembre con un appuntamento che riunisce tutti in un clima di condivisione, allegria e tradizioni locali. Alle 19.30 è in programma la cena sociale natalizia con la partecipazione de “La Velenosa” .

Tanti gli appuntamenti in programma per la giornata di sabato 20 dicembre.

Torna la tradizionale Corsa di Babbo Natale-VIII Memorial Angelo Belli, organizzata dall’Atletica Castiglionese in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Orsino Orsini”. Il ritrovo è alle 8.30 allo stadio “A.Belli” a Casamora, pronti a partire alle 9.30 per trascorrere insieme una mattinata di sport all’insegna della festa e della condivisione.

Nuovo appuntamento sabato con le escursioni gratuite alla Diaccia Botrona del progetto Ricrea – Interreg Italia–Francia Marittimo, promosso dalla Provincia di Grosseto, per scoprire uno degli ecosistemi umidi più importanti del Mediterraneo. Tutti in sella, a partire dalle 9.30, per una lunga escursione in mountain bike.

Il “Patentino dell’ospitalità”, il percorso formativo promosso dall’Amministrazione comunale e dedicato agli operatori del turismo, presenta sabato alle 10 nella Sala del consiglio nella biblioteca “Italo Calvino”, gli studi archeologici del territorio. Sarà un’intera giornata dedicata alla scoperta, allo studio e alla valorizzazione del proprio straordinario patrimonio archeologico e culturale. L’evento è promosso dal Comune di Castiglione della Pescaia insieme alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, in collaborazione con Università di Siena, Università di Perugia, Università degli Studi dell’Aquila, Parchi archeologici della Maremma e Dai – Istituto archeologico germanico. Vetulonia, le Paduline, Badia Vecchia, l’Eremo di San Guglielmo e molto altro saranno al centro di un ricco programma di interventi che racconteranno ricerche, scavi, restauri e progetti futuri che interessano il territorio.

Nel pomeriggio di sabato, a partire dalle 15.30, il borgo di Castiglione della Pescaia si trasformerà in un grande quadro vivente con il presepe rappresentato da oltre 150 figuranti, dedicato quest’anno a San Francesco nel ricordo degli 800 anni dalla morte. Un’atmosfera unica che coinvolgerà grandi e bambini.

Dalla chiesa di San Giovanni Battista all’ex Orto dei Frati partirà la processione religiosa che rievoca l’intuizione di San Francesco a Greccio e l’inizio della visita alla Santa Famiglia; nel cuore del borgo medievale la casa di Erode e per le vie del paese gli antichi mestieri di falegnami, fornai, maniscalchi, lavandaie, tessitrici, artigiani della ceramica e giocolieri metteranno in luce le antiche tradizioni locali. Il tutto accompagnato dalla sfilata dei Tamburini di Campagnatico.

La settimana si chiude domenica 21 dicembre, con il “Natale on the Road”, la parata natalizia di Vespa Club e Leo Club insieme per portare il Natale ai piccoli eroi dell’ospedale Misericordia.

Alle 16 tombolata alla comunità familiare nella Casa Famiglia di Vetulonia.