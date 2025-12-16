Consiglio comunale dei ragazzi, Bernardini: “Quando le buone idee vengono piegate dalla cattiva politica”

Grosseto. “Nel corso della seduta della I Commissione del 16 dicembre, è stato affrontato il tema del Consiglio comunale dei ragazzi. Un argomento che, a prima vista, sembra mettere tutti d’accordo”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Rita Bernardini, consigliera comunale del gruppo misto di minoranza a Grosseto.

“E infatti, sulla carta, lo è – continua la nota -. Avvicinare i giovani alle istituzioni, spiegare loro come funziona la macchina amministrativa, educarli alla partecipazione democratica e al senso civico rappresenta un obiettivo alto e condivisibile. In un’epoca in cui la politica fatica sempre più a parlare alle nuove generazioni e in cui la disaffezione al voto è sotto gli occhi di tutti, investire sulla formazione civica dei ragazzi dovrebbe essere un dovere morale prima ancora che politico. Tutto giusto. Tutto bello”.

“Se non fosse che, come troppo spesso accade, anche le buone idee rischiano di essere piegate alla cattiva politica. Ed è qui che nasce il problema – sottolinea Bernardini –. Perché quando un progetto che dovrebbe appartenere a tutti diventa terreno di protagonismi, rivendicazioni e ‘cappelli’ politici, allora non siamo più nel campo dell’educazione civica, ma in quello della propaganda. E la propaganda, soprattutto quando coinvolge i giovani, è sempre un segnale di debolezza della politica adulta. Non importa il colore: destra, sinistra, centro, gruppo misto. Il problema non è chi lo fa, ma che lo si faccia”.

“E intanto il senso profondo dell’iniziativa si svuota – prosegue il comunicato –. La politica è politica sempre. Anche quando finge di essere educativa. Anche quando si traveste da laboratorio civico. Anche quando si racconta come ‘neutrale’. E allora la domanda è: stiamo davvero educando i ragazzi alla partecipazione democratica o stiamo insegnando loro, fin da giovanissimi, che la politica è solo una questione di visibilità e bandierine? Siamo ormai a un anno e mezzo dalla fine del mandato amministrativo, il tempo stringe, le emergenze aumentano, i problemi reali restano spesso irrisolti. Eppure, invece di concentrare le energie su ciò che è urgente e concreto, si continua a inseguire iniziative che rischiano di essere più simboliche che sostanziali. Forse perché le azioni vere mancano. E quando mancano le azioni, si moltiplicano i contenitori, come questo”.

“Ma fuori dalle aule consiliari la realtà è molto meno patinata. I nostri ragazzi oggi non hanno bisogno di passerelle politiche: hanno bisogno di presenza, risposte e protezione – continua la consigliera -. Hanno bisogno di politiche serie contro droga, alcol, violenza e isolamento sociale. Hanno bisogno di spazi di ascolto, di educatori, di esempi credibili. E tutto vacilla. Ci sono famiglie che chiedono aiuto e che spesso si sentono sole. Ci sono ragazzi con disabilità motorie e psicofisiche che aspettano inclusione, servizi adeguati, attenzione quotidiana. Ci sono fragilità che non fanno notizia, perche quella è la realtà degli ‘invisibili’ Ed è qui che la politica dovrebbe dimostrare di essere adulta. Di saper rinunciare al cappello. Di saper fare un passo indietro per il bene comune. Di saper lavorare nel silenzio, lontano dai riflettori. Perché basta cappelli politici. Basta usare iniziative potenzialmente nobili come strumenti di autocelebrazione. Basta confondere la partecipazione con la messa in scena. Serve tornare alla sana politica del fare: quella concreta, quotidiana, a volte faticosa, spesso invisibile”.

“Quella che non ha bisogno di intestarsi nulla perché risponde ai bisogni reali delle persone. Tutto il resto è solo fuffa. E i cittadini, soprattutto i più giovani, se ne accorgono molto più di quanto la politica creda – termina la nota -. Stamani, ho lasciato la Commissione prima della fine. Un atto morale dovuto. Proprio per la mia scelta, visto che i soldi sono pubblici, intendo non voler percepire il gettone di presenza di quella Commissione”.