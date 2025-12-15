Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nelle frazioni

Santa Fiora (Grosseto). Giovedì 18 dicembre AdF sarà al lavoro a Santa Fiora per un intervento di distrettualizzazione della rete idrica in località la Selva.

I lavori

I lavori, che fanno parte degli investimenti strategici per il futuro del territorio, finanziati con il Pnrr e che possono contare anche sul finanziamento dall’Unione Europea, grazie al Next Generation EU, sono in programma dalle 8.30 alle 15 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nelle località Selva e Case Dondolini. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 15.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.