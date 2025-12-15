Scansano è entrato nel progetto “PortArgentario”: “Opportunità per incrementare il turismo”

Scansano (Grosseto). “È mio grande piacere e soddisfazione comunicare che il nostro Comune è entrato ufficialmente a far parte del progetto ‘PortArgentario’, come richiesto da questa amministrazione, richiesta favorevolmente accolta dall’assemblea del Comitato di coordinamento nei giorni scorsi; per questo ringrazio il sindaco di Monte Argentario Arturo Cerulli, il dottor Fabrizio Palombo, direttore tecnico di PortArgentario, l’assessora Chiara Orsini”.

A dichiararlo è il sindaco di Scansano, Maria Bice Ginesi.

“Il progetto ‘PortArgentario’ si propone di organizzare e partecipare ad eventi di promozione turistica legati alle navi da crociera e ai super yachts, con il coinvolgimento di associazioni ed altre istituzioni, al fine di realizzare un positivo scambio di idee, collaborazioni e sinergie con tutti gli attori del mondo della crocieristica e dello yachting – continua il sindaco –. Far parte attiva di questo progetto ci darà la possibilità di far conoscere il nostro territorio da chi giunge in Maremma ‘via mare’. È una grande opportunità che sapremo cogliere insieme a tutti gli operatori economici del nostro comune che si impegnano nella somministrazione, negli esercizi commerciali, nelle aziende agricole, in sinergia con le associazioni molto vive nel nostro territorio che organizzano eventi legati alle nostre tradizioni”.

“Stiamo raccogliendo il materiale di immagini ed eventi che invieremo a ‘PortArgentario’ affinché possa trasmetterlo ai vari tour operator – termina Ginesi – per far conoscere ai visitatori le nostre meraviglie e la nostra gente”.