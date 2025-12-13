Al via la riqualificazione dell’area verde nel Terziere: diventerà un parcheggio

Santa Fiora (Grosseto). La Giunta comunale di Santa Fiora ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’area verde nel Terziere di Montecatino.

Si tratta di un lotto di terreno di 2.558 metri quadrati, che era di proprietà del Comune di Firenze e versava in stato di abbandono fino a che il Comune di Santa Fiora non lo ha acquistato nel 2024 con l’obiettivo di riqualificarlo per ricavare dei posti auto.

I lavori

Sull’area è già stato effettuato un intervento di ripulitura dai rovi e dalle erbacce. Ora il Comune procederà con un’opera più ampia e strutturata che comprende il livellamento dell’area e la messa in quota del terreno mediante massi ciclopici, l’apporto di materiale arido, la predisposizione di cavidotti e la realizzazione di staccionate in legno, per un investimento complessivo di circa 90mila euro. L’intervento permetterà di preparare questo spazio per un suo futuro utilizzo rispondendo così alla crescente domanda di posti auto nel Terziere di Montecatino da parte di residenti e visitatori.

“Questo intervento si inserisce tra le azioni di rigenerazione urbana previste nel nostro programma amministrativo – spiega il sindaco Federico Balocchi – che comprende una serie di altre acquisizioni e riqualificazioni in varie zone del territorio, alcune delle quali già realizzate. L’obiettivo è duplice, da un lato il recupero di un terreno che per anni ha rappresentato un problema per il decoro urbano, dall’altro rispondere al bisogno di nuovi spazi di sosta e di una migliore fruibilità del Terziere, per chi ci vive e per i turisti che da lì potranno visitare agevolmente tutto il paese raggiungendo in breve tempo il centro storico. Per dare vita e prospettiva al Terziere Montecatino, così come a quello di Borgo, è indispensabile aumentare la facilità di posteggio, superando le criticità attuali. Questo ci consentirà di limitare i posteggi intorno alla Peschiera, perché siano utilizzati temporaneamente, destinando invece quest’area per la sosta più lunga”.