La rete dei sentieri sarà riqualificata: presentato il progetto di sviluppo della nuova trail area

Scarlino (Grosseto). Si è svolta venerdì 12 dicembre la presentazione del progetto di sviluppo della nuova trail area multifunzionale delle Bandite di Scarlino, un intervento che punta a riqualificare e potenziare l’intera rete sentieristica del comprensorio.

L’incontro, organizzato dall’assessorato alle Bandite del Comune di Scarlino con il funzionario Carla Fabbri, ha visto un’ampia partecipazione di stakeholders del territorio, a conferma dell’interesse verso un percorso di crescita che guarda alla mobilità dolce, al turismo sostenibile e alla valorizzazione dell’ambiente naturale. Presenti anche il presidente di Fiab Grosseto, Angelo Fedi, e alcuni associati della Federazione.

Il progetto

Il progetto, illustrato dall’azienda Tasso Trail Solution, affidataria dell’intervento, propone un piano organico articolato in due fasi.

La prima, come evidenziato nella presentazione, prevede il ripristino e il miglioramento dei sentieri esistenti, la creazione di due nuovi anelli — uno costiero a vocazione turistica, collegato alla futura Ciclovia tirrenica, e uno interno, più tecnico e immerso nella vegetazione — e la definizione di collegamenti più fluidi tra mare ed entroterra. Questa fase comprende inoltre la realizzazione di una nuova segnaletica coordinata, chiara e leggibile, con bacheche informative, cartografia aggiornata e indicazioni distinte per ciclisti, pedoni e cavalli, così da migliorare sicurezza e orientamento.

La seconda fase, attualmente in sviluppo, sarà dedicata alla progettazione e alla manutenzione dei sentieri più specialistici destinati all’utenza enduro, con interventi studiati per garantire una migliore conservazione del fondo, una gestione più efficiente delle acque superficiali e una percorrenza più sicura e sostenibile. Come descritto dall’azienda, l’obiettivo è costruire nel tempo un sistema integrato di percorsi accessibile a diverse tipologie di utenti, capace di ampliare la fruizione dell’area protetta e rafforzarne l’identità come luogo di riferimento per l’outdoor.

Nel suo intervento l’assessore alle Bandite Silvia Travison ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa: «Le Bandite rappresentano un patrimonio naturalistico unico, che merita una fruizione ordinata, sicura e rispettosa. Questo progetto introduce una visione innovativa, capace di coniugare tutela ambientale, turismo lento, mobilità dolce, bike ed equiturismo. La creazione di anelli dedicati, i nuovi tratti di collegamento e la cartellonistica coordinata sono elementi fondamentali per migliorare l’esperienza dei visitatori e valorizzare ogni parte del nostro territorio».

L’assessore ha ricordato come la trail area si inserisca in una strategia più ampia, condivisa con i Comuni delle Bandite, orientata allo sviluppo di itinerari interconnessi, alla destagionalizzazione dei flussi e alla promozione di un modello di turismo sostenibile.

Il Comune di Scarlino avvierà ora un percorso di condivisione del progetto con gli stakeholder del territorio, così da raccogliere contributi e valutazioni utili alla definizione della fase realizzativa.

«Il confronto con chi vive e opera quotidianamente nel territorio è un passaggio fondamentale, perché consente di costruire un progetto solido, partecipato e realmente aderente alle esigenze della comunità», conclude l’assessore Travison.