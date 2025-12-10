Home Costa d'argento“Libri e legami”: ultimi tre appuntamenti dedicati alle lingue straniere
Costa d'argentoCultura & SpettacoliCultura e Spettacoli Costa d'ArgentoCultura e Spettacoli Grosseto

“Libri e legami”: ultimi tre appuntamenti dedicati alle lingue straniere

Ecco le iniziative, promosse dalla biblioteca comunale "La piccola" e il Nido d'infanzia "Hippy hippy hurrà"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 26 views

Capalbio (Grosseto). Ultime iniziative del progetto promosso dalla biblioteca comunale “La piccola” e il nido d’infanzia “Hippy hippy hurrà”, in collaborazione con l’amministrazione capalbiese, e dedicato ai racconti, alle emozioni e alle scoperte per nutrire la fantasia di bambini, ragazzi e famiglie, per l’iniziativa “Libri e legami: un maggio di letture”.

Nel mese di dicembre ci saranno tre appuntamenti di “Mammalingua” con protagoniste le lingue straniere.

“Continua l’iniziativa – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura – premiata a livello nazionale. Il progetto, dopo una serie di appuntamenti volti a promuovere il dialogo, rafforzare i legami sociali, favorire un ambiente inclusivo e stimolare la crescita attraverso i libri, vedrà tre incontri dedicati alla lingua inglese, tedesca, rumena e portoghese, rinnovando quel respiro internazionale che qualifica il nostro territorio”.

Il programma

Si comincia sabato 13 dicembre, dalle 9.30 alle 10.30, per i bambini fino ai 6 anni e dalle 11 alle 12 per quelli che vanno dai 7 ai 10 anni, alla biblioteca comunale “La piccola”, con le letture in inglese di Chiara Martini.

Sabato 20 dicembre, invece, dalle 9.30 alle 10.30, per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, ci saranno le letture in inglese con Olivia Schuller, mentre dalle 11 alle 12, per quelli tra i 7 e i 14 anni, sono in programma le letture in tedesco di Astrid Birthler.

Martedì 23 dicembre, infine, a Palazzo Collacchioni ci sarà un evento conclusivo durante la mattinata, mentre alla biblioteca comunale “La piccola”, alle 16, per i bambini fino ai 6 anni ci saranno le letture in portoghese con Silvia Spicca; alle 17, per quelli tra i 7 e i 14 anni, sarà la volta delle letture in rumeno.

Gli eventi sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile scrivere a bibliotecacapalbio@gmail.com oppure chiamare il numero 0564.1837431.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Mercatini, giochi, musica: ultimo appuntamento con “Accendiamo il...

“Sguardi sull’anima”: al via la mostra di pittura...

“Era mia figlia”: Irene Vella presenta il suo...

“L’altro genere. Scrittrici di Maremma”: ecco i prossimi...

“Libri d’artista”: al via la mostra in biblioteca

Concerti, attività culturali, iniziative per famiglie: un mese...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: