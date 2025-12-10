“Libri e legami”: ultimi tre appuntamenti dedicati alle lingue straniere

Capalbio (Grosseto). Ultime iniziative del progetto promosso dalla biblioteca comunale “La piccola” e il nido d’infanzia “Hippy hippy hurrà”, in collaborazione con l’amministrazione capalbiese, e dedicato ai racconti, alle emozioni e alle scoperte per nutrire la fantasia di bambini, ragazzi e famiglie, per l’iniziativa “Libri e legami: un maggio di letture”.

Nel mese di dicembre ci saranno tre appuntamenti di “Mammalingua” con protagoniste le lingue straniere.

“Continua l’iniziativa – commenta Patrizia Puccini, assessore con delega alla cultura – premiata a livello nazionale. Il progetto, dopo una serie di appuntamenti volti a promuovere il dialogo, rafforzare i legami sociali, favorire un ambiente inclusivo e stimolare la crescita attraverso i libri, vedrà tre incontri dedicati alla lingua inglese, tedesca, rumena e portoghese, rinnovando quel respiro internazionale che qualifica il nostro territorio”.

Il programma

Si comincia sabato 13 dicembre, dalle 9.30 alle 10.30, per i bambini fino ai 6 anni e dalle 11 alle 12 per quelli che vanno dai 7 ai 10 anni, alla biblioteca comunale “La piccola”, con le letture in inglese di Chiara Martini.

Sabato 20 dicembre, invece, dalle 9.30 alle 10.30, per i ragazzi tra i 10 e i 14 anni, ci saranno le letture in inglese con Olivia Schuller, mentre dalle 11 alle 12, per quelli tra i 7 e i 14 anni, sono in programma le letture in tedesco di Astrid Birthler.

Martedì 23 dicembre, infine, a Palazzo Collacchioni ci sarà un evento conclusivo durante la mattinata, mentre alla biblioteca comunale “La piccola”, alle 16, per i bambini fino ai 6 anni ci saranno le letture in portoghese con Silvia Spicca; alle 17, per quelli tra i 7 e i 14 anni, sarà la volta delle letture in rumeno.

Gli eventi sono gratuiti, ma è necessaria la prenotazione. Per maggiori informazioni e per iscriversi è possibile scrivere a bibliotecacapalbio@gmail.com oppure chiamare il numero 0564.1837431.