“Patentino digitale per un uso consapevole del web e dei social”: incontro dedicato agli studenti

Grosseto. È previsto per martedì 16 dicembre, alle 11, alla Fondazione Polo universitario grossetano in via Ginori 43, il convegno su “Patentino digitale per un uso consapevole del web e dei social”.

Si tratta di un evento informativo organizzato dall‘Istituto comprensivo Grosseto 5 in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Toscana e con la sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Grosseto. L’evento è organizzato in collaborazione con la Fondazione Polo universitario grossetano e con il patrocinio del Comune di Grosseto. La discussione è destinata alle scolaresche al fine di educare alla consapevolezza della Rete.

È possibile aderire al seguente link: https://forms.gle/2PNFxftGmrQ6eYtcA.

Il programma

Il programma prevede i saluti istituzionali del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e della presidente della Fondazione Polo universitario grossetano Gabriella Papponi Morelli. Introduzione del dirigente dell’Istituto comprensivo Grosseto 5 Maria Domenica Torrombacco e del dirigente scolastico della scuola capofila della rete “BullOut”, Marco D’Aquino.

A seguire, interventi dei componenti del Comitato Corecom Toscana, Bianca Maria Giocoli e Carlotta Agostini, e della funzionaria del Corecom Toscana, Francesca Cecconi. Interverrà anche il responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Grosseto, Stefano Gorelli, e l’agente scelto della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Grosseto, Desiree Sancarlo.

Infine, conclusioni del presidente di Corecom Toscana Marco Meacci. Modererà il capo di gabinetto dello staff del sindaco di Grosseto, Arturo Bernardini.

Per ogni altra ulteriore informazione è possibile contattare la docente referente per la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo dell’Istituto comprensivo Grosseto 5, Chiara Pepe, all’indirizzo email pepe.chiara@icgrosseto5.edu.it.