“Oltre lo sguardo”: la Commissione pari opportunità celebra la Giornata delle persone con disabilità

Amiata (Grosseto). In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, si è svolto nella Sala Cred l’incontro “Oltre lo sguardo”, promosso dalla Commissione pari opportunità dell’Amiata grossetana. L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, confermando l’attenzione del territorio verso i temi dell’inclusione e della tutela dei diritti.

Il momento centrale dell’evento è stata la proiezione del cortometraggio “Blu Cipresso”. Il film, realizzato dalla regista Laura Gönczy e nato da un’esperienza personale, indaga con grande sensibilità il rapporto con il proprio corpo quando questo cambia, si indebolisce o limita. Girato nel 2024 a Borselli, il cortometraggio offre uno sguardo autentico e universale sulla resilienza umana.

La regista Laura Gönczy ha condiviso le motivazioni alla base del progetto, mentre l’intervista condotta da Alessio Gennari alla protagonista, Rosina Danner, cittadina di Castel del Piano, ha permesso di approfondire ulteriormente il valore umano e simbolico del film, raccontando il percorso emotivo della protagonista nel riconoscere la propria fragilità e trasformarla in forza.

Sono seguite le testimonianze di Giuliano Savelli (della Commissione pari opportunità dell’Amiata grossetana) e Catuscia Forti (referente del gruppo Start), che hanno descritto la quotidianità delle famiglie con figli con disabilità, evidenziando criticità, bisogni e responsabilità, ma anche la capacità di costruire percorsi inclusivi grazie alla collaborazione con le realtà territoriali.

Inoltre la rappresentante dell’Aism, Federica Terzuoli, ha illustrato i principali elementi della riforma della disabilità, del progetto di vita e del ruolo del terzo settore

La Commissione pari opportunità dell’Amiata grossetana predisporrà un documento di sintesi e un report ufficiale da presentare ai Comuni dell’Unione, con l’obiettivo di rafforzare le politiche inclusive e alla rimozione delle barriere visibili e invisibili.