Ponte dell’Immacolata: in paese si festeggia con la “Fest’Unta” e l’arrivo di Babbo Natale

Orbetello (Grosseto). Ponte dell’Immacolata ricco di eventi a Fonteblanda con la “Fest’Unta”, manifestazione che si terrà domenica 7 e lunedì 8 dicembre, organizzata dalla Pro Loco di Fonteblanda, in collaborazione con il Comune di Orbetello e con il supporto di diversi produttori di eccellenze locali.

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre in piazza dell’Uccellina torna la “Fest’Unta”: «Una manifestazione – spiega lo staff della Pro Loco di Fonteblanda presieduta da Marco Turi – che rappresentava per Fonteblanda una tradizione e che noi abbiamo deciso di riproporre dopo qualche anno di stop per promuovere la socialità e dare un impulso all’attività dei nostri esercizi commerciali. Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione e i produttori locali per il supporto».

Uno dei grandi protagonisti della manifestazione sarà infatti l’olio nuovo prodotto sul territorio e messo a disposizione dalle aziende locali e che potrà essere assaggiato allo stand appositamente allestito per l’occasione e gestito direttamente dai volontari della Pro Loco: «Il nostro intento – aggiungono dalla Pro Loco – è offrire un momento di intrattenimento per tutte le età, ma anche animare il nostro centro abitato per valorizzare i nostri esercizi commerciali in un momento cruciale come quello dello shopping natalizio».

Ci sarà spazio anche per il gusto e per la magia del Natale con l’annuncio del concorso “Addobbo vetrina più bello“ e l’arrivo di Babbo Natale, previsto per l’8 dicembre alle 17, che ritirerà le letterine dei bambini: «Una due giorni di festa – commenta l’assessore a cultura, turismo e commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – che si preannuncia piena di divertimento e allegria e a cui invitiamo tutti i cittadini. Un’iniziativa importante, per cui ringraziamo la Pro Loco, perché offre alla comunità l’opportunità di ritrovarsi e sostiene le attività locali, promuovendo non solo i prodotti di eccellenza, ma anche gli esercizi commerciali del centro abitato. Un ringraziamento sentito da parte nostra va al presidente Marco Turi e a tutti i volontari, tra cui Maria Elena Pavone, per essersi prodigati e aver riproposto la Fest’Unta che auspichiamo torni a essere un appuntamento fisso».

Il programma

Domenica 7 dicembre:

ore 15.00-17.30 – Giochi del Ludobus;

⁠ore 17 – Bruschetta;

ore 18 – Busker’s show;

⁠ore 19 – Musica con i Mezzokm;

ore 21.30 – DJ Sam.

Lunedì 8 dicembre: