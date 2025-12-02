Niccioleta celebra Santa Barbara: il programma delle iniziative

Massa Marittima (Grosseto). Giovedì 4 dicembre Niccioleta celebra Santa Barbara, patrona dei minatori.

Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo nella chiesa di Santa Barbara per la Messa. Alle 10.30, partirà la processione, dalla chiesa fino all’edicola di Santa Barbara.

Alle 12.30 il tradizionale pranzo al dopolavoro-Bar Insieme e nel pomeriggio, alle 15.30, nella chiesa di Santa Barbara, è in programma la proiezione del film “La teleferica”, alla presenza dei registi Maurizio Orlandi e Romina Zago.

La figura di Santa Barbara, patrona dei minatori, è intimamente legata alla storia di questa comunità e alle sue radici minerarie. Oltre all’aspetto religioso, il culto della santa, a Niccioleta, assume una forte valenza identitaria.