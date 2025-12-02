Csen: in arrivo un corso gratuito per diventare operatore cinofilo

Grosseto. Un’importante opportunità formativa arriva a Grosseto per tutti gli amanti degli animali e, in particolare, per chi sogna di trasformare la propria passione per i cani in un percorso professionale.

Infatti, da gennaio 2026 prenderà il via un corso per operatore cinofilo completamente gratuito, promosso grazie alla collaborazione tra alcune aziende del territorio e il Csen provinciale, guidato dal presidente Alessio Pernazza. Per partecipare, è richiesto solamente il contributo assicurativo e la quota per il rilascio della certificazione finale, restando così accessibile a chiunque desideri avvicinarsi a questa professione.

“Si tratta di un’opportunità concreta per entrare nel mondo del lavoro con competenze reali e certificate – commenta Alessio Pernazza -. Quella dell’operatore cinofilo è una figura oggi molto ricercata. Le possibilità di impiego spaziano dai centri cinofili ai canili, fino alle attività indipendenti legate alla gestione e al benessere dei cani”.

“Il percorso formativo – spiega Pernazza – è strutturato tra lezioni teoriche e pratica sul campo e permette ai partecipanti di acquisire fin da subito esperienza diretta, condizione fondamentale per farsi strada in questo settore”.

“Il programma – prosegue il presidente del Csen Grosseto – è stato costruito insieme a professionisti con anni di esperienza nella cinofilia. I temi affrontati includono: comportamento e comunicazione del cane; gestione della relazione cane–proprietario; attività operative all’interno di centri e strutture specializzate; orientamento professionale e avvio di un’attività autonoma. Durante tutto il percorso gli iscritti saranno affiancati da tutor qualificati e potranno lavorare con i cani fin dalle prime lezioni”.

Il corso è gratuito e a numero chiuso per garantire una formazione di qualità. Negli anni precedenti iniziative simili, coordinate da Csen Grosseto, hanno permesso a diversi partecipanti di trovare impiego o avviare servizi in autonomia, confermando la validità del percorso.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero WhatsApp 392.9409195.

“La nostra priorità è formare operatori realmente pronti a entrare nel mondo del lavoro, non semplici appassionati,” conclude Alessio Pernazza.