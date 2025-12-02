Home AttualitàCsen: in arrivo un corso gratuito per diventare operatore cinofilo
AttualitàAttualità GrossetoGrosseto

Csen: in arrivo un corso gratuito per diventare operatore cinofilo

Ecco come partecipare

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 24 views

Grosseto. Un’importante opportunità formativa arriva a Grosseto per tutti gli amanti degli animali e, in particolare, per chi sogna di trasformare la propria passione per i cani in un percorso professionale.

Infatti, da gennaio 2026 prenderà il via un corso per operatore cinofilo completamente gratuito, promosso grazie alla collaborazione tra alcune aziende del territorio e il Csen provinciale, guidato dal presidente Alessio Pernazza. Per partecipare, è richiesto solamente il contributo assicurativo e la quota per il rilascio della certificazione finale, restando così accessibile a chiunque desideri avvicinarsi a questa professione.

“Si tratta di un’opportunità concreta per entrare nel mondo del lavoro con competenze reali e certificate – commenta Alessio Pernazza -. Quella dell’operatore cinofilo è una figura oggi molto ricercata. Le possibilità di impiego spaziano dai centri cinofili ai canili, fino alle attività indipendenti legate alla gestione e al benessere dei cani”.

“Il percorso formativo – spiega Pernazza è strutturato tra lezioni teoriche e pratica sul campo e permette ai partecipanti di acquisire fin da subito esperienza diretta, condizione fondamentale per farsi strada in questo settore”.

“Il programma – prosegue il presidente del Csen Grosseto è stato costruito insieme a professionisti con anni di esperienza nella cinofilia. I temi affrontati includono: comportamento e comunicazione del cane; gestione della relazione cane–proprietario; attività operative all’interno di centri e strutture specializzate; orientamento professionale e avvio di un’attività autonoma. Durante tutto il percorso gli iscritti saranno affiancati da tutor qualificati e potranno lavorare con i cani fin dalle prime lezioni”. 

Il corso è gratuito e a numero chiuso per garantire una formazione di qualità. Negli anni precedenti iniziative simili, coordinate da Csen Grosseto, hanno permesso a diversi partecipanti di trovare impiego o avviare servizi in autonomia, confermando la validità del percorso.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero WhatsApp 392.9409195.

“La nostra priorità è formare operatori realmente pronti a entrare nel mondo del lavoro, non semplici appassionati,” conclude Alessio Pernazza.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Dune in Mostra”: presentati video, foto, frammenti di...

Estra: il primo impianto di grid reverse flow...

Niccioleta celebra Santa Barbara: il programma delle iniziative

La ricerca scientifica nei parchi regionali della Toscana:...

Nasce un’area di sgambamento per cani in paese:...

Mappatura nei e visite dermatologiche gratuite per gli...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: