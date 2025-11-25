Una nuova sede per la biblioteca comunale: iniziati i lavori

Castel del Piano (Grosseto). Castel del Piano avrà presto una nuova biblioteca comunale. Sono iniziati i lavori che si concluderanno nei primi mesi del 2026 per l’adeguamento di alcuni locali collocati nelle adiacenze della scuola media.

“La nuova biblioteca – commenta Arianna Arezzini, assessore del Comune – è parte strategica dell’azione di supporto alla formazione e di valorizzazione culturale di Castel del Piano. L’attuale patrimonio librario ha un grande valore e renderlo fruibile favorirà la conoscenza anche della storia local. Lo incrementeremo con volumi sempre nuovi.”

La ristrutturazione consentirà di spostare la biblioteca, attualmente collocata all’interno del palazzo comunale. I nuovi ambienti saranno più funzionali e sarà consentito l’accesso a tutti, a partire dai ragazzi delle scuole medie e dagli studenti del Liceo, per approfondimenti o attività didattiche.

Il progetto

Il progetto prevede nella sua interezza di: ospitare nei nuovi locali, oltre alla biblioteca, le sedi di alcune associazioni e sarà dotato di una sala adibita a sala lettura o, all’occorrenza, di sala riunioni; destinare la sala che attualmente ospita la biblioteca nel palazzo comunale a nuove funzioni pubbliche.