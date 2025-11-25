Home GrossetoOspedale Misericordia: variazione temporanea degli accessi da via Senese
Ospedale Misericordia: variazione temporanea degli accessi da via Senese

Intervento di manutenzione mercoledì 26 novembre, dalle 5 alle 14, percorsi alternativi per entrare nel presidio

di Redazione
di Redazione

Grosseto. Per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione, nella giornata di mercoledì 26 novembre, dalle 5 alle 14, saranno adottati percorsi alternativi per l’accesso all’ospedale Misericordia. 

Sarà interdetto il transito sia pedonale che veicolare dell’ingresso principale dalla rotonda di via Senese, in alternativa sarà possibile utilizzare l’accesso al piano -1, lato farmacia ospedaliera/Diabetologia. Nessuna variazione interessa l’ingresso tramite la rampa del Pronto soccorso. Non ci saranno variazioni per gli accessi lato ospedale nuovo e lato obitorio/poliambulatorio.

La direzione di presidio ha previsto il posizionamento di segnaletica per informare tutti gli utenti delle variazioni temporanee all’accesso con l’indicazione dei percorsi alternativi.

