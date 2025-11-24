Home Colline Metallifere13mila euro per l’acquisto di libri: contributo del Ministero per la biblioteca comunale
13mila euro per l’acquisto di libri: contributo del Ministero per la biblioteca comunale

Un importante contributo destinato alla biblioteca comunale "Carlo Mariotti" per nuovi acquisti e attività di promozione della lettura

Grosseto. La biblioteca comunale “Carlo Mariotti” di Scarlino è tra i beneficiari del Fondo per l’acquisto di libri 2025-2026 del Ministero della cultura. Un contributo di quasi 13mila euro sarà destinato all’ampliamento e al rinnovo del patrimonio librario, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un servizio culturale sempre più moderno, accessibile e ricco di contenuti.

Le risorse, suddivise tra il 2025 e il 2026, saranno utilizzate per l’acquisto di libri cartacei, e-book e audiolibri, così da rafforzare tutte le sezioni della biblioteca, dalla narrativa alla saggistica, fino alla letteratura per bambini e ragazzi. Una parte del contributo, come previsto dal decreto, sarà impiegata per acquistare pubblicazioni da editori e librerie locali o indipendenti, sostenendo così anche il tessuto economico del territorio.

Grande soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore alla cultura Michele Bianchi, che sottolinea il valore di questo risultato per la comunità scarlinese. «Siamo estremamente soddisfatti che la biblioteca comunale di Scarlino sia tra i destinatari di questo importante contributo del Ministero della cultura – dichiara il vicesindaco –. Si tratta di una grande opportunità per il nostro territorio, perché ci permetterà di ampliare e arricchire il patrimonio librario, offrendo ai cittadini nuovi strumenti di conoscenza, studio e svago».

Il progetto dell’amministrazione non si limita all’acquisto di nuovi volumi. La strategia culturale per il biennio punta infatti a consolidare il ruolo della biblioteca come luogo di riferimento per tutta la comunità.

«Ricordo che Scarlino è Città che legge 2024-2026 e la promozione della lettura non passerà solo attraverso l’acquisto di nuovi libri – aggiunge Bianchi –. Intendiamo proporre un calendario ricco di incontri, presentazioni, attività per bambini e iniziative culturali che avvicinino sempre più persone al mondo dei libri. Questo contributo è un riconoscimento importante del lavoro svolto finora e uno stimolo a proseguire con impegno nella crescita del nostro servizio bibliotecario».

