Province: Francesco Limatola nuovo presidente facente funzioni di Upi Toscana

Firenze. Il consiglio direttivo di Upi Toscana – riunitosi questa mattina per definire un importante passaggio istituzionale – saluta, ringrazia e augura buon lavoro al presidente uscente Gianni Lorenzetti in considerazione dell’elezione in Consiglio eegionale, indicando come nuovo presidente facente funzioni l’attuale vicepresidente vicario dell’associazione Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto.

A fianco del presidente mantiene la vicepresidenza di Upi Toscana il presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori.

“Il collegio dei presidenti esprime a entrambi l’augurio di buon lavoro e la certezza di un impegno forte a servizio dei territori e di tutte le Province toscane, proprio mentre prende avvio la nuova legislatura regionale – si legge in una nota di Upi Toscana –. La riunione del direttivo è stata anche l’occasione per esprimere le congratulazioni al presidente uscente Gianni Lorenzetti, che in questi anni ha rappresentato Upi Toscana con competenza, serietà e un impegno quotidiano che ha rafforzato l’associazione e la sua autorevolezza istituzionale. I presidenti presenti hanno voluto sottolineare non solo i risultati ottenuti, sia a livello regionale che a livello nazionale, ma anche la qualità dei rapporti umani costruiti, la capacità di fare squadra e la dedizione con cui Lorenzetti ha accompagnato ogni iniziativa. In segno di riconoscenza gli è stata consegnata una targa che rappresenta il valore del lavoro svolto.”

A conclusione del direttivo, il presidente uscente Lorenzetti ha voluto ringraziare “Upi Toscana, i colleghi presidenti, il direttore e l’intera struttura per il percorso condiviso in questi anni. È stato un onore rappresentare le Province toscane e lavorare insieme per rafforzarne il ruolo e le prerogative. Auguro buon lavoro a Francesco Limatola: sono certo che guiderà l’associazione con competenza e determinazione, dando continuità a un impegno comune che considero prezioso e fondamentale per i nostri territori”.

“Ringrazio il Consiglio Direttivo per la fiducia accordatami: svolgerò con il massimo impegno il ruolo che mi è stato affidato, nell’interesse dell’associazione e delle Province toscane – ha dichiarato il presidente Francesco Limatola che dal prossimo 28 novembre si insedierà ufficialmente -, Voglio rivolgere un sincero grazie a Gianni Lorenzetti per il lavoro straordinario che ha portato avanti in questi anni e per la guida autorevole di Upi Toscana, avvenuta con spirito di squadra, e per la presenza istituzionale. A lui rivolgo un grande in bocca al lupo per la nuova avventura in Consiglio regionale, certo che continuerà a essere un punto di riferimento importante per tutti noi e per i territori a cui ha dedicato l’intero percorso di amministratore locale”.

Upi Toscana guarda ora al futuro con continuità e rinnovato slancio, pronta a proseguire il percorso avviato e a rappresentare con forza le esigenze delle Province toscane.