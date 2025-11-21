Marras assessore regionale all’agricoltura, la Cia: “Segnale forte per la Maremma”

Grosseto. Cia Grosseto esprime “un caloroso ringraziamento al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, per aver affidato la delega all’agricoltura al nostro concittadino Leonardo Marras”.

“È un passaggio importante: per la prima volta da molto tempo un rappresentante grossetano assume in modo stabile questo ruolo – continua la nota dell’associazione agricola –. Dopo il brevissimo incarico di pochi mesi affidato anni fa a Ginanneschi, infatti, in provincia di Grosseto, pur essendo forse la terra più agricola della Toscana, non era mai stato conferito in modo duraturo l’assessorato all’agricoltura a un maremmano. Il fatto che la Regione abbia scelto un assessore grossetano è un segnale forte verso le nostre campagne e verso gli imprenditori agricoli del territorio”.

“A Leonardo Marras vanno i nostri complimenti per aver accettato l’impegno in un settore che, in Maremma come in tutta la Toscana, vive momenti di grande difficoltà. L’agricoltura resta una colonna fondamentale dell’economia, ma le imprese vedono il reddito ridursi, i costi crescere e subiscono gli effetti delle tensioni internazionali, delle scelte europee e dei cambiamenti climatici. Confidiamo che l’assessorato diventi un luogo di ascolto, di concertazione e di confronto paritetico con tutte le associazioni agricole e con i portatori di interesse locali. Siamo certi che con Leonardo sarà possibile svolgere un buon lavoro, come la Confederazione grossetana ha già sperimentato in passato nei diversi ruoli da lui ricoperti, con impegno e senso di responsabilità – termina la Cia -. Ringraziamo ancora il presidente Giani per aver riconosciuto il ruolo e la centralità della Maremma. Guardiamo avanti con fiducia: l’agricoltura maremmana merita attenzione e azioni concrete”.