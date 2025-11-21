Home GrossetoToscana, Simiani: “Assessore regionale alla felicità scelta innovativa”
GrossetoPolitica

Toscana, Simiani: “Assessore regionale alla felicità scelta innovativa”

di Redazione
di Redazione

“L’istituzione di un assessorato alla felicità è una scelta innovativa che riconosce il diritto di ogni persona a realizzarsi e a vivere in un contesto capace di favorire benessere individuale e collettivo. Parlare di felicità non significa indulgere in concetti astratti, ma considerarla un vero indicatore di sviluppo sociale, al pari di economia, istruzione e salute. L’obiettivo è costruire una comunità più accogliente, capace di ascoltare i bisogni, rafforzare i legami comunitari, promuovere opportunità culturali ed educative e sostenere chi affronta difficoltà quotidiane”: è quanto dichiara Marco Simiani, deputato Pd, sulla delega nella nuova Giunta della Regione Toscana.

“Questo nuovo assessorato può divenire un luogo di dialogo e integrazione tra diverse politiche, orientando in modo trasversale le scelte amministrative verso coesione sociale, cultura, educazione e sviluppo del territorio. È una presa di responsabilità concreta: affermare che la politica deve occuparsi della qualità della vita delle persone. In questo spirito, rivolgo i miei auguri di buon lavoro a Cristina Manetti, nuovo assessore alla cultura della Regione Toscana, certa che la sua visione contribuirà a rafforzare questo percorso condiviso di crescita e benessere”: conclude Simiani.

