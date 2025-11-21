Natale, una lettrice: “Il Comune spende 200mila euro per le luminarie, ma non aiuta i senzatetto”

Grosseto. “Sono una cittadina di Grosseto e scopro (attraverso i media locali) con stupore che tanti, anzi tantissimi cittadini, pensano di vivere nella ‘città dei balocchi’ come Pinocchio”.

Inizia così una lettera che Sabina Rombaldi ha inviato alla nostra redazione.

“Da diversi giorni infatti la città è tutta un luccichio per la preparazione delle festività natalizie; festività che dovrebbero essere vissute in modalità cristiane, visto anche il momento storico che stiamo tutti vivendo – continua la lettera -. Nello sfavillio delle strade cittadine ci sono anche tante persone che a malapena mettono insieme il pranzo con la cena o che vivono ai margini come i senza tetto e che, a detta degli amministratori, devono trasmigrare a Follonica se vogliono avere un ricovero per la stagione fredda. Grosseto, comune capoluogo di provincia, chiede aiuto ad un comune periferico perchè non riesce a fornire ricoveri per la stagione fredda, alle persone che ne hanno bisogno. Come pensa di farle arrivare a destinazione? Non sarà perchè si vuole allontanare chi vive per strada, al fine di dare l’immagine di una città paese dei balocchi?”.

“Il Comune ha speso 200.000 euro per magnificare se stesso e anche il proprio elettorato? Ma chi conosce la storia di Pinocchio nel paese dei balocchi sa anche come finisce. L’assessore alle unità produttive afferma: ‘E’ solo l’inizio, abbiamo messo tante risorse, ma non dimentichiamo che Arezzo ha speso un milione di euro ed Empoli seicentomila euro’ – termina la lettera -. Io non sono a conoscenza dei problemi di questi comuni, conosco quelli di Grosseto e penso che tutti quei soldi per le luminarie potevano essere spesi a vantaggio dei tanti cittadini indigenti”.