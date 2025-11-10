Teatro e solidarietà: “I vizi capitali” in scena al Nuovo Cinema Tirreno

Capalbio (Grosseto). Domenica 16 novembre, alle ore 17, al Nuovo Cinema Tirreno di Borgo Carige, andrà in scena “I vizi capitali”, storytelling a cura di Giacomo Moscato con i dipinti di Silvia Mineo, la collaborazione della Caritas diocesana e il patrocinio del Comune di Capalbio.

“Sarà un appuntamento – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – che coniugherà il teatro e la beneficenza, all’interno della nostra sala polifunzionale che ormai rappresenta un punto fermo della cultura del territorio. Ringraziamo tutti gli organizzatori per aver promosso uno show che aiuterà la Caritas locale a svolgere i suoi servizi a beneficio della comunità”.

L’evento nasce dall’iniziativa di Stella Demi, studentessa del Liceo internazionale quadriennale di Grosseto, ed avrà una finalità benefica: gli spettatori, infatti, anziché pagare un biglietto di ingresso, porteranno beni alimentari a lunga conservazione che verranno donati alla Caritas locale. Come afferma don Marcello, parroco di Capalbio, “ogni gesto, se fatto col cuore, conta: insieme possiamo portare speranza a chi ne ha bisogno, con la beneficenza e con gesti veri che possono dare speranza”.

Lo spettacolo, poi, mediante le tecniche dello storytelling immersivo, in modo divertente e coinvolgente, porterà gli spettatori a fare un viaggio alla scoperta dei sette vizi capitali (superbia, invidia, ira, accidia, avarizia, gola e lussuria) attraverso la narrazione delle celeberrime pene dantesche del Purgatorio e attraverso sette splendidi racconti di altrettanti giganti della letteratura mondiale.