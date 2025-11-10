“Mangiare bene per vivere meglio”: alla Chelliana tavola rotonda sulla corretta alimentazione

Grosseto. Il 24 novembre, dalle 16 alle 18, si terrà alla biblioteca Chelliana di Grosseto la tavola rotonda “Mangiare bene per vivere meglio”.

L’evento affronta il tema complesso dell’alimentazione e invita all’adozione di abitudini alimentari più consapevoli, fornendo anche piccoli strumenti e strategie per una crescita sana. Un evento organizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Grosseto e la ditta Camst.

Si tratta di un’occasione per promuovere una cultura alimentare sana e aggiornare sulle conoscenze relative alla salute, al benessere, alla sicurezza e alla qualità degli alimenti.

Interverranno l’assessore alla gentilezza Angela Amante, il funzionario ai servizi educativi e sport Patrizia Mannini, la dietista del Camst Ilaria Cardosa e la biologa nutrizionista del Camst Giulia Dibello. L’incontro si concluderà con una discussione plenaria sul rapporto tra alimentazione e salute.

L’ingresso è libero e si svolgerà nella sala conferenze della biblioteca.