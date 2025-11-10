Home Grosseto“Mangiare bene per vivere meglio”: alla Chelliana tavola rotonda sulla corretta alimentazione
GrossetoSaluteSalute Grosseto

“Mangiare bene per vivere meglio”: alla Chelliana tavola rotonda sulla corretta alimentazione

Si tratta di un'occasione per promuovere una cultura alimentare sana e aggiornare sulle conoscenze relative alla salute

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 10 views

Grosseto. Il 24 novembre, dalle 16 alle 18, si terrà alla biblioteca Chelliana di Grosseto la tavola rotonda “Mangiare bene per vivere meglio”.

L’evento affronta il tema complesso dell’alimentazione e invita all’adozione di abitudini alimentari più consapevoli, fornendo anche piccoli strumenti e strategie per una crescita sana. Un evento organizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Grosseto e la ditta Camst.

Si tratta di un’occasione per promuovere una cultura alimentare sana e aggiornare sulle conoscenze relative alla salute, al benessere, alla sicurezza e alla qualità degli alimenti.

Interverranno l’assessore alla gentilezza Angela Amante, il funzionario ai servizi educativi e sport Patrizia Mannini, la dietista del Camst Ilaria Cardosa e la biologa nutrizionista del Camst Giulia Dibello. L’incontro si concluderà con una discussione plenaria sul rapporto tra alimentazione e salute.

L’ingresso è libero e si svolgerà nella sala conferenze della biblioteca.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Al via l’esercitazione Mangusta 2025

Lavatrice in fiamme in una cantina: i Vigli...

Incidente sulla Grosseto-Siena: auto sbatte contro il guard...

Infiltrazione d’acqua: il sindaco dispone la chiusura della...

“Solisti & Orchestra”: concerto nella chiesa di San...

Cinque interventi in contemporanea di Acquedotto del Fiora:...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: