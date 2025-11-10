Home CronacaIncidente sulla Grosseto-Siena: auto sbatte contro il guard rail, ferita una donna
Incidente sulla Grosseto-Siena: auto sbatte contro il guard rail, ferita una donna

L'incidente è avvenuto ieri sera

di Redazione
Grosseto. Nella prima serata di ieri, i Vigili del Fuoco del Comando di Grosseto sono intervenuti sulla Strada Statale 223, la Grosseto-Siena, in prossimità dello svincolo di Civitella Paganico, per un incidente stradale che ha coinvolto una sola auto.

Il veicolo, condotto da una donna, stava percorrendo la carreggiata nord della Grosseto-Siena quando, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, è uscito di strada, terminando la propria corsa contro la barriera centrale.

All’arrivo dei Vigili del Fuoco, la persona ferita era già stata presa in carico dal personale sanitario del 118.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha quindi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell’area interessata dall’incidente

