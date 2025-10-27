Home Costa d'argentoLavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie del paese, ecco quali
Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune vie del paese, ecco quali

L'intervento è in programma giovedì 30 ottobre

Monte Argentario (Grosseto). Giovedì 30 ottobre AdF sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento di manutenzione in via del Campone, a Porto Santo Stefano

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località la Maddalena, via degli Atleti, via dei Maestri d’Ascia, via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.30.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

