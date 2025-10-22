Home Colline MetallifereContributo affitto: pubblicata la graduatoria provvisoria
Contributo affitto: pubblicata la graduatoria provvisoria

Trenta le domande accolte, nove escluse

Scarlino (Grosseto). Sono 39 le richieste presentate dai cittadini scarlinesi per ottenere il contributo economico a sostegno del pagamento dell’affitto. L’ufficio comunale ha pubblicato la graduatoria provvisoria, contro la quale sarà possibile presentare opposizione entro dieci giorni. Trenta le domande ammesse, mentre nove sono state escluse perché non conformi ai requisiti richiesti dal bando.

Il fondo complessivo destinato all’intervento ammonta a 26.500 euro, di cui circa 21.600 euro provenienti dal bilancio comunale e 4.800 euro dalla Regione Toscana. Il contributo, riferito all’annualità 2025, sarà erogato dopo la consegna delle ricevute di pagamento dell’affitto da parte dei beneficiari.

«Il sostegno all’abitazione – spiega il sindaco Francesca Travison rappresenta un aiuto concreto per molte famiglie che si trovano in difficoltà economica. Abbiamo scelto di destinare una parte importante del bilancio comunale a questo progetto perché crediamo che garantire il diritto alla casa significhi rafforzare la coesione e il benessere della nostra comunità».

La graduatoria provvisoria è consultabile sul sito del Comune di Scarlino (www.comune.scarlino.gr.it) nella sezione “Casa”.

Gli uffici comunali provvederanno successivamente a contattare i beneficiari per fornire tutte le informazioni utili sul contributo.

