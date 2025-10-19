Lavori di AdF: possibili disagi nella frazione

Rocalbegna (Grosseto). Mercoledì 22 ottobre AdF sarà al lavoro a Roccalbegna, per l’allaccio del secondo tratto di bonifica della condotta di distribuzione in via Garibaldi, in località Cana.
I lavori potrebbero determinare, dalle 9 alle 12, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di Cana e nelle zone rurali. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 12.
Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.