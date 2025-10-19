“Colazione al parco con Virginia Woolf”: Marta Perego presenta il suo libro

Massa Marittima (Grosseto). Giovedì 23 ottobre, alle 17, alla biblioteca comunale “Gaetano Badii” di Massa Marittima, si terrà l’incontro con la giornalista e divulgatrice culturale Marta Perego per la presentazione del suo libro “Colazione al parco con Virginia Woolf. L’arte di innamorarsi dei libri” (Vallardi Editore, 2025).

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Book Club 2025/2026 e sarà presentata da Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale. Ad arricchire l’incontro con l’autrice ci saranno le letture a cura di Liber Pater. Il giorno successivo l’autrice incontrerà anche gli studenti di alcune classi dell’Istituto superiore di Massa Marittima per trasmettere ai ragazzi la passione per la lettura e il valore dei libri, come compagni di crescita.

“Siamo felici di inaugurare un nuovo ciclo del Book Club con una voce giovane, appassionata e competente come quella di Marta Perego – afferma Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale –. La nostra biblioteca è un luogo vivo, che produce cultura e promuove tante iniziative per tutte le fasce di età: dai laboratori allo spazio 0-13, dagli incontri con gli autori ai gruppi di lettura, mostre e conferenze pubbliche, con un’attenzione costante alle novità editoriali di narrativa e saggistica. Una biblioteca che accoglie, che apre le sue porte incentivando la conoscenza e la lettura”.

“Gli incontri del Book Club centrano l’obiettivo della nostra politica culturale, – dichiara Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima – non solo incentivano la lettura, ma creano spazi di condivisione e di dialogo incoraggiando lo scambio costruttivo di opinioni e di idee. La presenza di Marta Perego è un’occasione preziosa per la nostra comunità: con il suo libro accompagna il lettore tra gli autori e le autrici che più ama, attraverso 20 romanzi, raccontando cosa hanno significato per lei e come l’hanno aiutata a cambiare prospettiva, un invito a scoprire il potere trasformativo della lettura”.

L’autrice

Marta Perego è una giornalista, autrice, conduttrice televisiva e counselor filosofica. Si occupa di cultura, arte e spettacolo per la tv e i giornali, conducendo e ideando programmi come “Adesso cinema” su Iris Mediaset e “Effe come Festival” su LaF. Ha collaborato tra gli altri, con X-Style su Canale 5. Ideatrice del progetto “Flâneuse”, con il quale racconta una Milano letteraria e inedita, e dell’omonimo podcast, è molto attiva sui social (@marta_perego), dove consiglia libri e film, intervista scrittori di successo e organizza gruppi di lettura e incontri one-to-one di bibliosophia. Insieme a Valeria Locati, nel 2022 ha pubblicato “La verità è che non ti piaci abbastanza” (Vallardi).