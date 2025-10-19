Giornata di silenzio e contemplazione in Cattedrale: continua la Settimana della Bellezza

Grosseto. Dopo l’entusiasmo delle prime giornate, la Settimana della Bellezza 2025 propone, per lunedì 20 ottobre, una tappa di raccoglimento e spiritualità, invitando la città a riscoprire il valore del silenzio abitato.

La Cattedrale di San Lorenzo si trasformerà in un luogo di preghiera continua, grazie alla presenza delle monache carmelitane del Cerreto di Sorano e dei monaci della comunità di Siloe, che scandiranno la giornata con momenti di liturgia delle ore e riflessione silenziosa, ispirati al ritmo della vita monastica.

Programma della giornata:

ore 10.00 – Ufficio delle Letture;

ore 12.00 – Angelus e Ora sesta;

ore 15.00 – Ora nona;

ore 17.00 – Riflessione sulla preghiera silenziosa;

ore 18.00 – Vespri.

Un’occasione preziosa per vivere la Cattedrale come spazio di interiorità e comunione, lasciandosi accompagnare da chi ha fatto del silenzio e della preghiera il cuore della propria esistenza.

Le monache carmelitane del Cerreto di Sorano, una fiorente comunità contemplativa di 19 consacrate, risiedono in un monastero fondato il 19 maggio 1992 dalla comunità di Carpineto Romano. L’erezione canonica è avvenuta l’8 settembre 2000. Appartenenti alla Federazione di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, testimoniano con la loro vita la bellezza della preghiera silenziosa, della fraternità e dell’ascolto del Vangelo nel cuore della Maremma, in diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello.

A condividere la giornata saranno anche i monaci della comunità di Siloe, realtà nata nel solco della tradizione benedettina e riconosciuta ufficialmente il 18 dicembre 1997 dall’allora vescovo di Grosseto, monsignor Giacomo Babini.

La comunità vive su un colle che domina la valle dell’Ombrone, a poca distanza dal Monte Amiata e dalla Val d’Orcia, affacciandosi idealmente verso il mare, nei pressi di Poggi del Sasso, nel comune di Cinigiano. Siloe è un luogo di preghiera, accoglienza e ricerca, uno spazio di dialogo e di arte, che guarda al creato come spazio di rivelazione e alla bellezza del silenzio come via per incontrare Dio e l’uomo.

“Il silenzio è una bellezza da custodire – sottolineano gli organizzatori – perché ci educa a una presenza più profonda, a una parola più vera, a una relazione più autentica con il Mistero e con il mondo”.

Tutti sono invitati a partecipare anche solo a uno dei momenti proposti, secondo le proprie possibilità.

La Settimana della Bellezza è organizzata all'Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia con Fondazione Chelli, la co-organizzazione di Comune di Grosseto e in collaborazione con altri uffici diocesani, con la Fondazione Polo universitario grossetano, la Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d'arte della Maremma e la partnership del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile Luoghi dell'Infinito

