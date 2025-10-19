Home Costa d'argentoIncidente sull’Aurelia, furgone si ribalta: due persone ferite, corsia bloccata
Incidente sull’Aurelia, furgone si ribalta: due persone ferite, corsia bloccata

Incidente nei pressi di Orbetello

Aggiornamento ore 16.53: nell’incidente sono rimasti feriti due uomini, entrambi di 48, trasportati tutti e due in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto da due ambulanze della Croce Rossa della Costa d’Argento.

Sul posto, sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Orbetello (Grosseto). I Vigili del Fuoco di Orbetello sono intervenuti per un incidente stradale sulla strada statale Aurelia, nel comune di Orbetello, nei pressi dell’uscita per Patanella, avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 14.50.

Un furgone Mercedes sprinter con rimorchio, che trasportava un’autovettura e due piccole imbarcazioni, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine presenti sul posto, si è ribaltato sulla corsia nord.

L’opera dei Vigili del Fuoco è valsa a mettere in sicurezza la zona.

Al momento, l’Aurelia è bloccata nella corsia nord per permettere la rimozione dei mezzi.

Nell’incidente due persone risultano ferite e sono state prese in carico dal personale sanitario presente sul posto.

