Incidente tra due auto sulla strada del Cipressino, cinque feriti

Civitella Paganico (Gr) – Un incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio, poco dopo le 16:30, sulla strada provinciale del Cipressino, nel comune di Civitella Paganico. Due le auto coinvolte, cinque i feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le Forze dell’Ordine, ambulanze della Misericordia di Paganico e di Sassofortino che hanno trasportato una donna di 75 e un uomo di 79 anni in codice 2 all’ospedale di Grosseto. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Grosseto che ha trasportato tre persone in codice minore al Pronto Soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.