Home Ambiente“100 ali in volo sul Parco”: il libro presentato al Casale della Giannella
AmbienteAmbiente GrossetoGrosseto

“100 ali in volo sul Parco”: il libro presentato al Casale della Giannella

L'iniziativa è in programma sabato 18 ottobre

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 14 views

Orbetello (Grosseto). Sabato 18 ottobre, alle 17, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della  laguna di Orbetello, verrà presentato il libro “100 ali in volo sul Parco”, alla presenza degli autori Roberto Isotti e Alberto Cambone (Edizioni del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise).

Il libro racconta 50 tra le specie più significative dell’avifauna del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, attraverso immagini e testi. È un tributo visivo alla bellezza fragile del mondo degli uccelli, un invito a conoscerlo e rispettarlo. È dedicato a Fulco Pratesi, che con le sue parole ha anche arricchito l’introduzione.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, Orbetello, strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

Per informazioni:

  • telefono e whatsapp: 388.4231098
  • e-mail: oasiorbetello@wwf.it
  • Facebook: Oasi WWF Laguna di Orbetello e Lago di Burano
  • Instagram: oasi_wwf_orbetello_burano
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Muore imprenditore e co-fondatore della Vemar: il cordoglio...

Second Hand Market: tornano sulle Mura scambio e...

Spiritualità, cultura e giovani, al via la Settimana...

“Dal classico alla canzone napoletana”: nuovo appuntamento con...

“Sherlock Holmes e i segreti di Monticello Amiata”:...

Venator, Ugl Chimici: “La Nuova Solmine interessata ad...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: