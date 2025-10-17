“100 ali in volo sul Parco”: il libro presentato al Casale della Giannella

Orbetello (Grosseto). Sabato 18 ottobre, alle 17, al centro di educazione ambientale “A. Peccei” nel Casale della Giannella nell’oasi Wwf della laguna di Orbetello, verrà presentato il libro “100 ali in volo sul Parco”, alla presenza degli autori Roberto Isotti e Alberto Cambone (Edizioni del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise).

Il libro racconta 50 tra le specie più significative dell’avifauna del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, attraverso immagini e testi. È un tributo visivo alla bellezza fragile del mondo degli uccelli, un invito a conoscerlo e rispettarlo. È dedicato a Fulco Pratesi, che con le sue parole ha anche arricchito l’introduzione.

L’incontro è gratuito e aperto a tutti gli interessati, senza necessità di prenotazione, e si terrà al Casale della Giannella, Orbetello, strada provinciale 36 della Giannella, km 4, Albinia-Orbetello (https://goo.gl/maps/HX7c8BdXsxXgHCMo9)

Per informazioni: