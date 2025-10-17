“Dal classico alla canzone napoletana”: nuovo appuntamento con il Giannetti International Guitar Festival

Grosseto. Il terzo appuntamento del GIGF-2025 Giannetti International Guitar Festival, organizzato dal Comune di Grosseto in collaborazione con l’associazione LiveArt sotto la direzione artistica del maestro Fabio Montomoli, presenta, sabato 18 ottobre alle 17 nella chiesa della Misericordia (in piazza Martiri d’Istia), il concerto “Dal classico alla canzone napoletana”.

Dalle pagine nobili degli autori classici alle atmosfere intime e mediterranee della canzone napoletana: un viaggio musicale che unisce virtuosismo e tradizione. L’evento propone due parti distinte, ma complementari, pensate per valorizzare melodie, colori e diverse espressioni della chitarra.

Programma

Prima parte — Musica classica

Alessandro Benedettelli, grossetano, interprete raffinato e versatile, presenta un programma tratto dal repertorio classico per chitarra, esplorando ricchezza timbrica e profondità espressiva dello strumento. L’esecuzione promette momenti di grande emozione e tecnica solida.

Seconda parte — La canzone napoletana

Un viaggio nelle melodie d’oro della canzone napoletana, rielaborate in arrangiamenti originali nati da un intenso lavoro di ricerca e trascrizione. Saranno proposti brani di autori celebri come Ernesto Tagliaferri, Eduardo A. Mario, Pietro M. Costa, Ernesto De Curtis ed Enrico Di Capua, reinterpretati per mettere in risalto i colori mediterranei e la ricchezza melodica del repertorio.

Note biografiche

Alessandro Benedettelli (nella foto)

Nato a Grosseto, ha iniziato lo studio della chitarra classica all’età di 8 anni e ha tenuto il suo primo recital solistico a 14 anni. Diplomatosi nel 2004 all’Istituto “Pietro Mascagni” di Livorno con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del maestro Fabio Montomoli, ha poi conseguito la laurea in “Discipline musicali” nel 2007 al Conservatorio di Vicenza nella classe del maestro Stefano Grondona.

Ha seguito corsi di perfezionamento con maestri come Alirio Díaz, Eliot Fisk e Oscar Ghiglia (Accademia Chigiana), ottenendo il Diploma di Merito. È attivo come solista e in formazioni cameristiche e moderne (duetti con violino e clarinetto, trio di tango, trio brasiliano, “Blue Note Orchestra”), ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali ottenendo premi e riconoscimenti, fra cui il “Premio Leo Brouwer” al Certamen A. Segovia. Ha composto musiche per cortometraggi e colonne sonore e pubblicato dischi solistici (“Impressioni cromatiche”, “Waiting 2012”, “Yote). È stato docente in istituzioni scolastiche musicali e, dal 2018, insegna chitarra all’Istituto musicale comunale.

Ciro Carbone

Nato a Napoli nel 1973, si è diplomato al Conservatorio San Pietro a Majella sotto la guida del maestro Francesco De Sanctis. Chitarrista solista dei “Nuovi cantori di Napoli” diretti dal maestro Roberto De Simone, ha svolto intensa attività concertistica in Italia e all’estero (Festival di Nantes, Istituto italiano di cultura di Parigi, Università di Lione, Water Club di New York, Ambasciata italiana ad Algeri, Conservatorio di Sofia, tra gli altri). Ha collaborato con il maestro Alirio Díaz e partecipato a numerosi festival internazionali. È promotore e trascrittore della canzone napoletana nel mondo, autore di un celebre cd, “Torna maggio”, premiato come miglior disco dell’anno al Festival internazionale della chitarra “Città di Fiuggi”. È direttore artistico di festival e concorsi (Premio “Città di Forio” a Ischia, Igf di Gubbio e Trevi) e docente di chitarra; ha pubblicato edizioni per chitarra con la casa editrice Erom.

Posti limitati: per informazioni e prenotazioni contattare il numero 338.7867627, anche su Whatsapp.