Spiritualità, cultura e giovani, al via la Settimana della Bellezza: i primi appuntamenti

Grosseto. “Una città ha bisogno di appartenenza”, spiega Marcello Campomori, direttore dell’Ufficio per la pastorale culturale della diocesi di Grosseto, che con Fondazione Crocevia cura anche questa decima edizione della Settimana della Bellezza, il festival con cui si cerca di annunciare il Vangelo attraverso il linguaggio della cultura in sue varie forme.

“La casa – prosegue Campomori -, simbolo di relazioni e radicamento, ci aiuta a comprendere le diverse forme di abitare che viviamo nella nostra Maremma. Riflettere su questo tema può generare autentico beneficio, grazie al contributo di molte voci ed esperienze”.

È proprio da queste voci che prende forma il programma delle prime giornate della Settimana della Bellezza 2025, che si apre sabato 18 ottobre nel segno dell’ascolto, della spiritualità, dell’impegno culturale e dell’incontro tra generazioni.

Sabato 18 ottobre: spiritualità, cultura e giovani

La giornata si apre alle 10 , nell’aula magna del Polo universitario grossetano, con Carlo Citter, archeologo dell’Università di Siena, che dialoga con gli studenti delle scuole superiori sul tema “Abitare i luoghi della cultura”, riscoprendo il valore dei luoghi culturali come radici dell’identità.

Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio ai più piccoli con “Spine o cuori?”, un laboratorio creativo alla Scuola Chelli (per bambini da 6 a 12 anni), per educare alla comunicazione gentile e consapevole.

Lectio inaugurale di Mons. Gambell

Il cuore spirituale della giornata sarà la Cattedrale di Grosseto, dove alle 16.30 è atteso mons. Gherardo Gambelli, arcivescovo di Firenze dal giugno 2024, nominato da Papa Francesco dopo una lunga esperienza pastorale in Italia e in missione, e vice presidente vicario della Conferenza episcopale toscana.

Nato a Viareggio nel 1969, cresciuto a Castelfiorentino, ha maturato la vocazione nel contesto dell’Azione Cattolica.

Ordinato sacerdote nel 1996, si è specializzato in Teologia biblica, studiando tra Firenze, Roma e Gerusalemme. Dopo incarichi parrocchiali nel capoluogo toscano, ha trascorso oltre undici anni in Ciad come prete fidei donum, prima a N’Djamena e poi nel Vicariato apostolico di Mongo, ricoprendo ruoli di guida pastorale, formazione e accompagnamento sociale.

Rientrato a Firenze nel 2022, è stato nominato parroco alla Madonna della Tosse, cappellano del carcere di Sollicciano e vicedirettore spirituale del Seminario prima della nomina episcopale.

La riflessione che aprirà la Settimana della Bellezza, dal titolo «Ogni comunità diventi una casa di pace», prende ispirazione dalle parole di Papa Leone ai vescovi italiani lo scorso giugno. Un intervento di alto valore ecclesiale e civile, che propone la comunità come luogo generativo di fraternità.

Alle 18.00, monsignor Gambelli presiederà la Messa prefestiva, trasmessa in diretta su TV9.

Le mostre: inaugurazione alle 11

Nel cuore della decima edizione della Settimana della Bellezza, il tema “Abitare la vita tra cielo e terra” trova una delle sue espressioni più vibranti nell’arte visiva, chiamata a dare forma e luce a quel confine sottile dove il materiale si apre al mistero, e il quotidiano si rivela spirituale.

Sabato 18 ottobre, alle 11, al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto, si inaugura un percorso espositivo diffuso, articolato in tre mostre, che accompagnerà il festival fino alla fine dell’anno, con l’ambizione di rendere la bellezza non solo un’esperienza estetica, ma un invito all’interiorità, all’ascolto, alla responsabilità.

Un progetto corale, curato da Giovanni Gazzaneo, Mauro Papa, Luca Giannini e Giulia Milesi, con il sostegno di Fondazione Crocevia, che da anni lavora per un’arte che sia spazio di dialogo tra spiritualità, pensiero e contemporaneità.

“Sono felice che la Settimana della Bellezza sia giunta alla decima edizione – afferma Giovanni Gazzaneo, presidente di Fondazione Crocevia -. Dieci anni sono un cammino importante, alimentato dal dialogo del vero, del buono e del bello. La città di Grosseto ha aperto chiese e aule, teatri e piazze a grandi personalità del mondo della cultura e delle arti perché ci donassero un respiro e una luce capaci di aprire nuovi orizzonti”.

Edoardo Milesi – “Abitare la vita. Progetti per la Maremma”

La prima tappa è un omaggio alla Maremma e al genio progettuale di Edoardo Milesi, uno degli architetti italiani più attenti al rapporto tra costruzione, natura e spiritualità. La mostra, allestita nella sala espositiva di Clarisse Arte, ripercorre quasi cinquant’anni di progettazione, dal 1976 ad oggi, attraverso schizzi, modelli, fotografie e video. Tra i progetti in evidenza, il Monastero di Siloe e l’Auditorium del Forum Bertarelli. Ma il cuore dell’esposizione è l’idea di un «abitare» che non è solo costruire, ma riconoscere e accogliere ciò che già esiste.

“Da tutta la vita ascolto la natura e cerco di mettere in pratica i suoi insegnamenti – racconta Milesi –, Da quando sono architetto sento la grande responsabilità di chi ha il potere di modificarla. Quello che aggiungo voglio che faccia parte di quello che già c’è”. Un invito a ripensare il ruolo dell’architettura come gesto etico e spirituale, che restituisce armonia tra l’uomo e il paesaggio.

Pinturicchio e Alfarano – “Daloghi tra terra e cielo”

Sempre al Polo Le Clarisse, un incontro tra tempi lontani e sensibilità contemporanee prende forma nell’accostamento tra “L’Orazione dell’Orto” di Pinturicchio, capolavoro rinascimentale del 1490, e le opere di Daniela Alfarano, artista dei nostri giorni. L’opera del Pinturicchio ci porta nella notte dell’agonia di Cristo: un Gesù senza casa, che trova dimora nella solitudine e nella preghiera. Una meditazione visiva sull’abitare il mondo senza possederlo, sul vivere come pellegrini, con lo sguardo rivolto al Padre. Accanto, le grandi tavole di Alfarano, due “autoritratti spirituali” in forma di mani in preghiera, restituiscono la profondità dell’esperienza interiore. Mani che raccontano momenti diversi della vita, ma sempre segnati da un desiderio di relazione, di affidamento, di senso.

Pietro Alberti – “Canto quotidiano – Factum est”

La terza mostra si articola in due sezioni ed è ospitata al Museo archeologico e d’Aarte della Maremma. In «Canto quotidiano», Pietro Albetti esplora il volto ordinario dell’esistenza, quello che si consuma nelle città, tra le persone, nei gesti ripetuti. Il suo messaggio è chiaro: l’essenziale accade nel presente, nel tempo che viviamo e abitiamo ogni giorno, se solo impariamo a vederlo.

Con “Factum est”, invece, l’artista ci accompagna al mistero dell’origine della vita. L’opera nasce dalla contemplazione delle immagini ecografiche del figlio, esperienza che diventa meditazione visiva sulla prima di tutte le case: il grembo materno.

“Non si tratta di vedere, ma di riconoscere ciò che il nostro cuore attende”, suggerisce Albetti. Una riflessione toccante sulla fragilità e la forza della vita, sulla meraviglia silenziosa del nascere.

La Settimana della Bellezza è organizzata, infatti, dall’Ufficio per la pastorale culturale della Diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia con Fondazione Chelli, la co-organizzazione di Comune di Grosseto e in collaborazione con altri uffici diocesani, con la Fondazione Polo universitario grossetano, la Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il Polo espositivo Clarisse Arte, e del Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma e la partnership del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile Luoghi dell’Infinito.

Gli sponsor

Anche quest’anno fondamentale è l’impegno diretto della Diocesi di Grosseto, a cui si affianca il sostegno di sponsor che ormai si sono legati al festival: supermercati Conad di Grosseto; Nuova Solmine, Pecorino Toscano Dop; farmacia La Rugginosa; Cielo Verde; Hotel Granduca; Multisala Aurelia Antica; Coldiretti Grosseto – Campagna Amica; Podere 414; Video Grafica 01; Libreria Paoline; Uva e Malto.

Altrettanto fondamentale la collaborazione della comunità dei Frati Minori, che ogni anno mette a disposizione la sala Friuli, offrendo sempre un’accoglienza generosa e attenta alle persone che partecipano ai vari appuntamenti della Settimana.