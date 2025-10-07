Home AmiataCastell’Azzara: 70mila euro per completare i lavori al laghetto di Radipopoli
AmiataNotizie dagli Enti

Castell’Azzara: 70mila euro per completare i lavori al laghetto di Radipopoli

La Regione approva l’accordo: intervento nella riserva naturale del Monte Penna

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 26 views
Banner

La Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo per il completamento dei lavori di sistemazione del laghetto artificiale di Radipopoli, nel Comune di Castell’Azzara, all’interno della riserva naturale del Monte Penna.

Per l’intervento è stato destinato un finanziamento complessivo di 70mila euro, risorse che serviranno a migliorare la funzionalità dell’invaso, con benefici sia sul piano ambientale sia per la gestione della riserva.

La vicepresidente della Regione spiega che si tratta di un intervento che va a rafforzare la tutela e la valorizzazione di un’area naturale di grande pregio. Con la sistemazione del laghetto sarà garantita una maggiore sicurezza e, al tempo stesso, una migliore fruibilità di un patrimonio che appartiene alla comunità locale e a tutta la Toscana.

Il progetto sarà seguito dal settore regionale competente in materia di forestazione e risorse idriche, che curerà monitoraggio e rendicontazione.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Progettazione educativa zonale: il Consiglio comunale approva gestione...

Gestione e manutenzione del verde pubblico: il Comune...

Mercatini, musica, spettacoli, giochi e buon cibo: torna...

Solidarietà al popolo palestinese: la mozione approvata all’unanimità

Al via il censimento della popolazione e delle...

Al via i lavori per il nuovo ponte...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: