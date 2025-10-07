Trasporto sanitario, l’opposizione: “Dal Comune accuse infondate, nessuna fake news”

Sorano (Grosseto). “Fake news di Sorano Civica sul trasporto sanitario? Prima di lanciare pesanti accuse, il sindaco e l’amministrazione comunale dovrebbero chiederlo a quanti dal 18 settembre pagano interamente il trasporto sanitario o magari ci rinunciano perchè non possono permetterselo”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Matteo Santarelli e Pierandrea Vanni, consiglieri comunali del gruppo di opposizione “Sorano Civica”.

“Ad oggi, 7 ottobre, il servizio in convenzione con il Comune funziona solo per gli oncologici. Se un capitolo di bilancio si esaurisce, si può reintegrarlo rapidamente, cosa che poteva essere fatta nella Giunta del 29 settembre, quella della cosiddetta delibera ‘tampone’ di 4mila euro, magari rinviando altre spese. Se per l’amministrazione comunale 20 giorni di sospensione di un servizio fortemente richiesto sono un ‘breve lasso di tempo’, sarà consentito di non pensarla così – prosegue la nota -. Infine, nella replica dell’amministrazione da una parte si parla appunto di breve sospensione e dall’altra si dice che ‘il servizio non è mai stato interrotto’. E allora?”.

“Quanto alle pesanti accuse a Sorano Civica, , non scalfiscono il nostro ruolo di minoranza di opposizione che vigila, critica, dissente, come è suo compito, ma non usa toni sopra le righe. E rispetta le persone e il loro ruolo – termina il comunicato –. A noi interessa solo che il servizio funzioni per tutti quanti ne hanno bisogno”.