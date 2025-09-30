Memoriale di Niccioleta: arrivano i 300mila euro della Regione

Sono pronti i 300mila euro di risorse regionali per la nascita del memoriale di Niccioleta.

Con il via libera allo schema di accordo, la Giunta regionale ha definito tempi e modalità dell’erogazione nei prossimi tre anni del contributo straordinario a favore del Comune di Massa Marittima finalizzato alla valorizzazione della memoria di uno dei più emblematici eccidi nazifascisti.

Il 13 e il 14 giugno 1944 furono 83 i minatori fucilati tra il dopolavoro della frazione mineraria di Niccioleta e il “vallino” di Castelnuovo Val di Cecina. Una strage che ha segnato la storia e la memoria di quella comunità.

Il progetto

Il progetto, fortemente voluto dal Comune, dagli abitanti della frazione e dagli orfani dei martiri, punta a valorizzare e riqualificare sia l’area della fucilazione dei primi sei minatori sia il piazzale antistante il Dopolavoro, dove sarà installata un’opera commemorativa affidata all’artista Maria Dompé, già autrice del giardino Sol Omnibus Lucet in memoria della partigiana Norma Parenti. Verranno realizzate sistemazioni a verde e piccoli interventi di pavimentazione, illuminazione ed arredo urbano.

Molto soddisfatto il presidente della Regione, che tiene a sottolineare l’importanza e il valore di un progetto che interviene per conservare la memoria dell’eccidio offrendo un servizio alla comunità legato all’utilizzo attivo e partecipativo degli spazi, in modo che la memoria entri a far parte della vita quotidiana e possa essere un volano per la diffusione di principi fondamentali alla base delle comunità dei territori toscani.