Bilancio consuntivo e Consorzio della laguna: via libera dal Consiglio comunale

Orbetello (Grosseto). Si è tenuta oggi la seduta straordinaria del Consiglio comunale di Orbetello che ha approvato due atti di rilievo: il bilancio consolidato 2024 e lo statuto del nuovo Consorzio di gestione della laguna. Un passaggio che l’amministrazione definisce “storico” per il futuro del territorio.

Il bilancio

Il documento contabile si chiude con un utile di circa 3,5 milioni di euro, sostenuto in gran parte da componenti straordinarie. La maggioranza ha rivendicato la capacità di destinare risorse a emergenze come gli allagamenti del 20 e 21 agosto, fornendo – sottolineano – “risposte rapide e concrete” alla cittadinanza.

Il Comune ha inoltre stanziato 122mila euro per il 2025, senza alcun aggravio sulla pressione fiscale e senza riduzione dei servizi; le risorse arriveranno dall’avanzo di bilancio. Lo stesso finanziamento, tramite avanzo, arriverà anche per il 2026 e il 2027. Un traguardo importante per l’amministrazione, che ha creduto fin dall’inizio in questa legge e che oggi può vedere il compimento di un percorso con l’avvio dell’operatività del Consorzio.

Il Consorzio della laguna

Via libera anche allo statuto del Consorzio che gestirà il parco ambientale della laguna e che vede una ripartizione delle quote tra gli enti così definita: 47% Ministero, 35% Regione Toscana, 12% Comune di Orbetello, 1% Monte Argentario.

Questa scelta, secondo la maggioranza che amministra Orbetello, rappresenta un capolavoro strategico in quanto, grazie alla clausola che impone l’unanimità per l’approvazione di bilanci e programmi, il Comune avrà un potere di veto a tutela del territorio e dei cittadini, senza gravare sulle imposte locali.

Con l’approvazione dello statuto, la fase politica lascia ora spazio a quella operativa: il nuovo Consorzio dovrà tradurre la governance in azioni concrete per la tutela ambientale, lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione della laguna di Orbetello.