Intitolazione via a Gentile, il sindaco e Baccetti: “Basta con censura ideologica della sinistra”

Grosseto. “Ancora una volta la sinistra, stavolta con la candidata Daniela Castiglione (del Movimento 5 Stelle), mostra di non avere argomenti sul presente e di rifugiarsi nel solito terreno sterile dell’ideologia”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Simonetta Baccetti.

“Mentre noi ci occupiamo di sicurezza, lavoro e sviluppo, loro trovano il tempo di indignarsi per un’intitolazione a Giovanni Gentile, filosofo, pedagogista, padre della riforma della scuola italiana – continua la nota –. Un gigante della cultura italiana ridotto, per pura convenienza politica, a bersaglio di una caccia alle streghe ideologica. Ma forse alla Castiglione sfugge che in tutta Italia, da Roma a Firenze, da Pisa a Palermo, esistono vie, scuole e piazze dedicate a Gentile, e nessuno si sogna di gridare allo scandalo. Solo qui, a Grosseto, qualcuno pretende di rivedere la storia con il bilancino della propaganda, dividendo il passato tra buoni e cattivi come in un fumetto”.

“Noi diciamo basta a questa deriva revisionista che vuole cancellare la memoria nazionale in nome di un moralismo d’accatto. Chi rimuove, censura e pretende di riscrivere la storia, non la difende: la tradisce – sottolinea il comunicato -.Gentile non fu un ‘gerarca’, ma un pensatore, un intellettuale, un riformatore, stimato anche da chi la pensava in modo opposto. E se oggi la scuola italiana ha una struttura moderna, lo deve anche a lui. Ignorarlo o demonizzarlo è un insulto all’intelligenza, non un atto antifascista”.

“Il sottoscritto e il consigliere Simonetta Baccetti difendono con forza la libertà di pensiero, contro ogni tentativo di censura culturale mascherata da progresso. Questa sinistra che parla di ‘memoria’ in realtà ha paura della storia, perché sa di non potersi più imporre con i fatti, ma solo con le etichette. La verità è semplice: chi non ha idee per il futuro, si attacca ai fantasmi del passato – termina il comunicato -. Noi invece continuiamo a lavorare per una Grosseto libera, colta, sicura e orgogliosa della propria identità”.