Scuolabus: ecco i percorsi per il nuovo anno scolastico

Da lunedì 29 settembre entrano in vigore gli orari definitivi del servizio

Scarlino (Grosseto). Da lunedì 29 settembre saranno attivi gli orari definitivi delle corse degli scuolabus del Comune di Scarlino.

Il servizio di trasporto scolastico, dopo la fase di avvio con orari provvisori, proseguirà dunque con la programmazione stabile sia per le corse di andata che per quelle di ritorno, così da garantire una migliore organizzazione per le famiglie e gli studenti.

Gli orari aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Scarlino, nella pagina “Pubblica istruzione”.

