La pista di atletica torna alla città: terminati i lavori della Provincia

Follonica (Grosseto). Torna in funzione la pista di atletica di Follonica, completamente rinnovata, grazie al profondo restyling effettuato dalla Provincia di Grosseto con un investimento di 3 milioni di euro sul bando PNRR.

I lavori sono terminati lo scorso 24 luglio, garantendo un grande salto di qualità a questo importante impianto sportivo che dovrà essere collaudato nei prossimi mesi.

Intanto, su richiesta del Comune di Follonica, la Provincia ha deciso di procedere al collaudo parziale della struttura e alla consegna anticipata all’amministrazione comunale, per renderla fruibile già da settembre. Nei giorni scorsi è stato firmato il verbale di consegna anticipata, in questo modo il Comune di Follonica potrà procedere alla firma della convenzione con la società di atletica, aprendo al riutilizzo dell’impianto sin da subito, anche da parte delle scuole.

Una soluzione fortemente voluta e sollecitata dal Comune di Follonica per andare incontro alle esigenze legate alla ripresa delle scuole, della società sportiva che nell’impianto si allena, delle altre realtà sportive che sfruttano la struttura, così come di tutti gli appassionati e gli atleti. L’impegno di Comune e Provincia ha portato al raggiungimento dell’obiettivo e il nuovo traguardo da tagliare è adesso inaugurare al più presto la struttura nel suo complesso, con una grande festa che valorizzi lo sport in generale e l’atletica in particolare.

I lavori

L’opera di riqualificazione ha interessato l’intero complesso sportivo, con il rifacimento del manto della pista e delle tribune, la ristrutturazione completa degli spogliatoi, la realizzazione dell’impianto di illuminazione con nuove torri faro, l’ammodernamento degli impianti elettrico, idrosanitario e fognario; l’installazione del nuovo impianto di riscaldamento e del fotovoltaico.

Il nuovo manto sintetico di finitura in gomma prefabbricata è stato realizzato da Mondo, azienda leader internazionale che ha curato anche la pista delle Olimpiadi di Parigi 2024, a garanzia di standard tecnici di altissimo livello.

Con questo impianto all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze di atleti, scuole e cittadini, la Provincia di Grosseto conferma il proprio impegno per la riqualificazione degli impianti sportivi del territorio, puntando su qualità, sicurezza e sostenibilità.