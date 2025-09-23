Festa dell’Unità, il bilancio del Pd: “Manifestazione di successo, partecipazione in crescita”

Amiata (Grosseto). Si è conclusa la seconda edizione della Festa dell’Unità dell’Amiata grossetana, evento che ha visto una partecipazione in crescita e ha confermato il ruolo centrale del Partito democratico nel tessuto sociale e politico del territorio.

L’edizione 2025, intitolata “Per un futuro diverso”, ha rappresentato un momento di riflessione e progettazione collettiva per contrastare quello che gli organizzatori definiscono “il disegno del Governo Meloni per i territori interni” e “l’eutanasia dei territori”. La scelta di questo titolo, spiegano i promotori, vuole rimarcare una posizione chiara: “non ci rassegniamo” e vogliamo “ascoltare e pensare ad un’alternativa”.

La manifestazione si è articolata attorno a tre eventi principali che hanno dato voce a tutti i protagonisti del territorio. L’incontro con i sindaci dell’Amiata ha fatto emergere criticità comuni e nuove idee per il futuro, consolidando “quella ritrovata unità dell’Amiata che per troppo tempo è mancata”. Il dialogo con i giovani, superando l’approccio categoriale del passato, ha prodotto proposte concrete per affrontare un confronto sempre più complesso tra istituzioni e nuove generazioni. La presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dei candidati Pd al Consiglio regionale ha permesso di discutere il presente e il futuro della “Toscana diffusa”, di cui l’Amiata è parte integrante.

Accanto agli appuntamenti politici, la festa ha confermato la sua vocazione solidale e civica con il tradizionale torneo di briscola benefico, il cui ricavato è stato devoluto a chi ha più bisogno, e con un’iniziativa di pulizia urbana che ha visto i partecipanti impegnati nella cura del territorio.

Federico Badini, coordinatore del Pd dell’Amiata grossetana, ha commentato: “Un lavoro che prosegue, tasselli quotidiani di un impegno che vive tutto l’anno, fatto di volontari, di eventi e manifestazioni, di sostegno e spinta alle amministrazioni locali e di dialogo con le persone. Perché in un tempo in cui la politica fa schifo a tanti e a tanti altri non interessa, siamo convinti che abbia un senso essere partito solo se il partito fa parte della comunità, la vive, la interpreta, dà risposte. La crescente partecipazione registrata in questa seconda edizione testimonia un partito che si allarga e che sta sul territorio, confermando l’importanza di mantenere vivo il rapporto tra politica e comunità locale attraverso un impegno quotidiano che si concretizza nel lavoro dei volontari, negli eventi durante tutto l’anno, nel sostegno alle amministrazioni locali e nel dialogo costante con i cittadini”.