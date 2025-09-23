“Borgo del Futuro”: il Comune incontra Open Fiber per verificare i progressi del progetto

Pitigliano (Grosseto). Pitigliano si candida a essere il borgo del futuro coniugando bellezza e innovazione: qui intelligenza artificiale e tecnologie digitali vengono sperimentate per la gestione integrata e monitorata del territorio e per offrire servizi sempre più avanzati ai cittadini, grazie al progetto pilota “Borgo del Futuro”, promosso da Enea e Open Fiber con il Comune di Pitigliano, il Centro di ricerca Smarter dell’Università dell’Insubria e una rete di imprese partner, che sta trasformando la cittadina in un laboratorio di innovazione a cielo aperto.

Nei giorni scorsi si è tenuto nella Città del Tufo l’incontro con i vertici di Open Fiber per verificare i progressi del progetto. Il sindaco e il consigliere con delega alla transizione digitale hanno ricevuto nella sala del Consiglio il presidente e l’amministratore delegato di Open Fiber, l’ingegnere capo e tutto il Cda. Successivamente, sono stati accolti alla sinagoga dall’assessore comunale al turismo.

“Il progetto”

Il progetto “Borgo del Futuro” poggia sull’infrastruttura della banda ultralarga che diventa la base su cui sperimentare una serie di servizi innovativi che porteranno benefici anche ai cittadini e al territorio: il primo ad essere stato completato è il modello 3D del paese che garantisce alla pianificazione urbana di poter contare su dati alla precisione millimetrica, utili in diversi campi di applicazione. Grazie a questa mappatura in occasione della giornata di incontro con Open Fiber un cane-robot ha potuto portare in totale autonomia dei medicinali dalla farmacia alla residenza del paziente. È stata completata la posa dei sensori sulla fibra ottica attorno alla rupe che consentirà di rilevare in tempo reale le vibrazioni e i movimenti del suolo per monitorare il rischio frane. Sono in corso i test insieme ad Ingv per la configurazione.

Dalla prossima settimana saranno installate due telecamere “conta turisti” per misurare i flussi di ingresso nel paese e la tipologia di mezzo con il quale si spostano. Inoltre, nella piazza Garibaldi è stato installato un totem per le informazioni turistiche che, una volta implementato, offrirà anche la possibilità di vedere i principali punti di interesse di Pitigliano e alcune scene di vita dell’epoca, ricostruite con l’Intelligenza artificiale.

Il progetto “Borgo del futuro” sta inoltre rendendo “smart” la pubblica illuminazione, attraverso l’installazione di sensori sui quadri elettrici e singoli lampioni per il monitoraggio costante dei consumi e la segnalazione in tempo reale dei guasti. Al momento la sperimentazione sulla pubblica illuminazione è nella prima fase, con una copertura di sensori installati su circa il 30% del territorio urbano. Una volta completato, il progetto ha un potenziale interessante consentendo di risparmiare oltre il 40%. Il risparmio è ottenuto grazie all’uso di sensori di rumore e movimento che abbassano l’intensità dell’illuminazione quando non c’è flusso di persone o auto, pur rimanendo nei limiti di legge.

Tra le proposte c’è anche quella di illuminare la via cava Gradone, che permetterà di valorizzare la via cava del parco Manzi anche in notturna. Infine, è partita la sperimentazione della realtà aumentata su alcuni punti di interesse di Pitigliano: frantoio, sinagoga, Monumento al Villano, Fortezza Orsini, Fontana delle 7 cannelle. Al centro di questo ecosistema c’è la piattaforma V-Era, una vera e propria “cabina di regia” che si trova in Comune, su un server dedicato e che raccoglie e analizza in tempo reale informazioni da tutta la rete, offrendo strumenti di analisi predittiva e controllo remoto.

Il progetto è stato presentato a Firenze, nel corso dell’evento Toscana Smart Land 2025 dello scorso 17 settembre.