“Tu puoi”: al via il festival del cinema dedicato ai giovani under 35

Ecco il programma dell'iniziativa

Grosseto. Nasce a Grosseto “Tu puoi – Festival del cinema dei giovani under 35”, una rassegna pensata per dare voce alle nuove generazioni e offrire uno spazio di confronto e creatività a giovani cineasti under 35.

Il festival, con la direzione artistica di Sendy Giamattei, si svolgerà nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano nelle giornate del 29 settembre, 1º ottobre e 3 ottobre, con ingresso libero dalle 14 alle 19.30, e il patrocinio del Comune di Grosseto.

Il programma

Le prime due giornate saranno dedicate alla proiezione dei cortometraggi e documentari in gara, seguite da momenti di dialogo tra i registi e il pubblico. Il 1° ottobre sarà presente come ospite Simone Ciampi, attore di cinema e teatro.

La giornata finale del 3 ottobre si aprirà con l’esibizione della band pop/rock Dynamite 36 e proseguirà con le testimonianze e le interviste agli ospiti I Lolli, Jacopo Sabinos, Lorenzo Antonioni, Gaia Redaelli e Mattia Porro, che racconteranno il loro percorso artistico.

A conclusione, la cerimonia di premiazione dei lavori in concorso.

