Home Colline del FioraSanità, Sorano Civica: “No alla convenzione permanente con l’ospedale di Acquapendente”
Colline del FioraPoliticaPolitica Colline del FioraPolitica Grosseto

Sanità, Sorano Civica: “No alla convenzione permanente con l’ospedale di Acquapendente”

"Il tema vero è rafforzare Pitigliano"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 7 views

Sorano (Grosseto). Nella seduta di oggi del Consiglio comunale, il sindaco di Sorano ha informato della iniziativa che ha preso con la Usl Sud Est per chiedere che diventi permanente la convenzione con la Usl di Viterbo per l’utilizzo dell’ospedale di Acquapendente quando si concluderà quella provvisoria legata ai lavori in corso al reparto di medicina di Pitigliano.

Il consigliere Pierandrea Vanni, di Sorano Civica, ha dichiarato che il suo gruppo “è assolutamente contrario. Pitigliano è l’ ospedale del territorio, che fino ad ora Sorano ha sempre difeso. Il tema vero non è indebolirlo ma ottenere quello che manca o è carente, come la radiologia e diversi ambulatori specialistici”.

“Acquapendente – ha concluso Vanni non è la soluzione”.

Print Friendly, PDF & Email
Banner

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

L’opposizione: “Incuria, sporcizia e scelte incomprensibili, in paese...

“Maria Lai. Assetata di libertà”: il film sull’artista...

Verso le regionali, Di Massa: “Ridurre la pressione...

Trafugata la statua della Madonnina, la Lega: “Il...

Grosseto Città Aperta: “Il Comune abbatte 215 alberi,...

Energie rinnovabili, Rossi: “No all’invasione di pale eoliche...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: