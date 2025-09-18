Sanità, Sorano Civica: “No alla convenzione permanente con l’ospedale di Acquapendente”

Sorano (Grosseto). Nella seduta di oggi del Consiglio comunale, il sindaco di Sorano ha informato della iniziativa che ha preso con la Usl Sud Est per chiedere che diventi permanente la convenzione con la Usl di Viterbo per l’utilizzo dell’ospedale di Acquapendente quando si concluderà quella provvisoria legata ai lavori in corso al reparto di medicina di Pitigliano.

Il consigliere Pierandrea Vanni, di Sorano Civica, ha dichiarato che il suo gruppo “è assolutamente contrario. Pitigliano è l’ ospedale del territorio, che fino ad ora Sorano ha sempre difeso. Il tema vero non è indebolirlo ma ottenere quello che manca o è carente, come la radiologia e diversi ambulatori specialistici”.

“Acquapendente – ha concluso Vanni – non è la soluzione”.